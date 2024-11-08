Как в фильме про зомби: сбежавшие из лаборатории обезьяны начали нападать на людей

Жители города в Южной Каролине, где разгуливают сбежавшие макаки, рассказывают, что уже видели животных у себя во дворах.

6 ноября 43 макаки-резуса сбежали из исследовательского центра, известного как "обезьянья ферма" в Йемасси, городе с населением всего 1000 человек, расположенном примерно в 100 км к западу от Чарльстона. Жителей попросили не выходить на улицы, а полиция начала операцию по отлову животных. Примечательно, но в известном фильме про зомби "28 дней спустя" именно так начался зомби-апокалипсис: когда зараженные обезьяны оказались на воле. Впрочем, в городке говорят, что обезьяны постоянно сбегают от ученых, так что они не боятся. Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет о сбежавших макаках на местном телевидении

Местные жители говорят, что за последние годы им пришлось столкнуться с многочисленными побегами обезьян, связанных с лабораторией Alpha Genesis, но это первый случай, когда им приказали закрыть свои дома и не выходить на улицу.

Владелец местного бизнеса, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, как он однажды столкнулся с обезьяной с опухолью на шее и безумным выражением глаз. Они вызвали полицию, те позвонили в лабораторию и те забрали беглеца.

Тем временем генеральный директор Alpha Genesis доктор Грег Вестергаард сообщил журналистам Daily Mail, что массовый побег макак на этой неделе произошел после того, как смотритель не смог правильно закрыть ворота вольера на открытом воздухе, где содержалась группа молодых самок обезьян.

На объекте Alpha Genesis выращивают обезьян, которых будут использовать для исследований вакцин и лекарств от ряда заболеваний.

Доктор Вестергаард заявил, что нынешняя стая сбежавших обезьян не представляет угрозы заражения людей, поскольку их еще не использовали в экспериментах.

По словам доктора Вестергаарда, сбежавшие обезьяны — это в основном небольшие самки, которые "пугливы" и чувствительны к громким звукам и резким движениям.

По его словам, полиция выследила их до леса недалеко от объекта, где расставляются ловушки с приманкой, чтобы попытаться поймать их снова.

Сбежавшие макаки в Йемасси

Однако владелица местного бизнеса Шарлотта Мюррей заявила, что ей известны случаи, когда обезьяны уже начали забираться в дома и дворы местных жителей.

"Обычно центр отлично справляется с побегами, но это первый раз, когда я помню, чтобы они попросили людей держать двери и окна запертыми. Я уже видела сбежавших обезьян недалеко от кампуса окружного совета, но с тех пор, как это произошло, прошло уже довольно много времени", — женщина заявила, что в Йемасси не боятся сбежавших обезьян. И назвала их "милыми животными".

Приют, в котором содержится более тысячи обезьян, расположен на окраине города Йемасси. В отчете Министерства сельского хозяйства США за 2022 год указано, что в период с января по август того года было зафиксировано шесть побегов.

В одном случае стая из 10 обезьян сбежала через слабую цепную сетку в своем ограждении, а в трех других случаях обезьянам удалось снять деревянные панели, разделявшие их клетки.

Также был случай, когда одна обезьяна сбежала и ее ловили почти месяц. В июне 2018 года Alpha Genesis была оштрафована на 12 000 долларов за четыре предыдущих побега, а также за другие проблемы с вольерами.

В 2016 году 19 обезьян сбежали из клетки и были пойманы почти через шесть часов.

А в декабре 2014 года из приюта сбежало около 26 обезьян.

Alpha Genesis также управляет еще одним объектом для содержания обезьян на острове Морган, недалеко от побережья Южной Каролины. В общей сложности на двух объектах содержится более 5000 обезьян.

Напомним, Фокус писал о побеге макак из лаборатории в Йемасси. Тогда глава центра рекомендовал местным жителям не приближаться к животным. Сбежавшие макаки могут и не быть заразными, но у них большие клыки и они могут нанести серьезные раны.