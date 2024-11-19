В Таиланде 300 разъяренных обезьян сбежали из вольера и ворвались в полицейский участок (фото)

Лопбури вообще считается городом обезьян, где живут тысячи приматов. Часто они дерутся, создают банды и отбирают еду у людей.

В Лопбуре (Таиланд) 16 ноября около 300 агрессивных обезьян вырвались из клетки и ворвались в полицейский участок. Об этом пишет Daily Star.

Журналисты отмечают, что приматы сбежали из местного питомника и разгуливали по крышам и домам людей. Впоследствии животные дошли до полицейского участка, который располагался неподалеку.

Из всех обезьян самостоятельно вернулись в питомник после "путешествия" около 40 животных, потому что они проголодались. Других пришлось отлавливать с помощью специалистов по разведению обезьян и Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений.

"Питомник для обезьян не был оборудован для того, чтобы предотвратить такой решительный побег. Мы делаем все возможное для обеспечения безопасного возвращения всех обезьян", — отметил представитель Департамента.

Обезьян удалось выловить и вернуть в питомник. Вольер отремонтирован и защищен от будущих возможных попыток побега.

Это не первый подобный инцидент в городе — Лопбури вообще считается городом обезьян: их общее количество составляет около 2000 человек. Приматы образуют "банды", дерутся и занимаются мелкими "кражами".

Обычно обезьян кормят туристы. Однако во время пандемии численность людей в городе уменьшилась, и дерзкие приматы носились по городу в поисках пищи. Они грабили магазины и предприятия, вырывали продукты из рук людей.

Оказалось, члены стаи обезьян семейства игрунковых называют друг друга по именам. Используют особые крики для идентификации и общения друг с другом.

Напомним, из исследовательского центра в США сбежали 43 макаки-резуса. Жители города видели их у себя во дворах.