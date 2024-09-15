Новое открытие: мартышки имеют навык, который есть только у дельфинов, слонов и людей (фото)

Крошечные обезьянки, живущие в лесах Южной Америки, имеют много сюрпризов.

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Очень маленькие обезьянки или мартышки из семейства игрунковых, как оказалось полны сюрпризов. Они живут сложной социальной жизнью в стаях на верхушках деревьев в лесах Южной Америки. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, члены стаи мартышек даже называют друг друга по именам. Это могут делать только существа, известные своим интеллектом: слоны, дельфины и люди, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, мартышки из семейства игрунковых, используют особые крики для идентификации и общения друг с другом. До сих пор единственными приматами, которые идентифицировали друг друга по имени считались лишь люди. Результаты исследования могут помочь лучше понять происхождение языка у наших предков.

Чтобы раскрыть секреты мартышек, авторы записали естественные разговоры между парами приматов, которые не могли видеть друг друга, но могли слышать. Исследователи прослушивали особые крики, которые как считалось, могут быть уникальным типом звуков для коммуникации. Мартышки используют эти звуки для формирования диалогов и в них также могут быть закодированы подробности о том, кто их издает, предположили ученые.

Из-за отличительных особенностей звуков ученые выдвинули гипотезу, что во время диалогов мартышки могут использовать эти звуки, чтобы маркировать друг друга, то есть по сути давать имена. Исследование показало, что мартышки действительно используют отличительные звуки чтобы указывать на ту или иную особь. При этом обезьянки точно воспринимали и реагировали на звуки, направленные на них.

Очень маленькие обезьянки или мартышки из семейства игрунковых, как оказалось полны сюрпризов. Они живут сложной социальной жизнью в стаях на верхушках деревьев в лесах Южной Америки Фото: ScienceAlert

По словам ученых, это открытие подчеркивает сложность социальной коммуникации среди мартышек, живущих в Южной Америке. Исследование показало, что члены стаи также используют специфические вокальные метки для обращения к каждой особи и последовательно используют определенные звуковые особенности для кодирования определенных имен.

Ученые считают, что имя каждой особи, вероятно, становится общеизвестным в стае посредством социального обучения, и это происходит не только среди молодых или близкородственных обезьян. Исследование показало, что даже не родственные взрослые мартышки могут получать друг от друга имена и детали произношения таким образом, что они изучают как имена, так и диалекты от других членов стаи в дикой природе.

Обезьянки из семейства игрунковых обитают в тропических лесах по всей Южной Америки, где голосовое обозначение каждого отдельного члена стаи может дать адаптивное преимущество, считают ученые. Видимость ограничена в густых верхушках деревьев, но использование голосовых меток в качестве имен может помочь обезьянам поддерживать социальные связи и сплоченность группы. Возможно, некоторые из предков человека развивали социальную коммуникацию и язык таким же образом, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, парниковый газ, в 80 раз мощнее CO2, быстро наполняет атмосферу Земли. Деятельность человека приводит к выбросам в атмосферу планеты примерно 2/3 метана и это очень большая проблема.

Также Фокус писал о том, почему у животных-альбиносов красные глаза. На самом деле ответ на вопрос о том, почему животные с белым цветом кожи или шерсти, имеют необычные глаза, кроется в том, что именно придает зрительным органам цвет.