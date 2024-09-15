Не такие как все: почему у животных-альбиносов красные глаза

На самом деле ответ на вопрос о том, почему животные с белым цветом кожи или шерсти, имеют необычные глаза, кроется в том, что именно придает зрительным органам цвет.

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На Земле можно встретить животных разных видов, которые имеет нехарактерный окрас. Это животные-альбиносы, которые имеют белый или очень бледный цвет кожи или меха. Но при этом такие животные имеют красные глаза. Но что делает их такими? Об этом пишет IFLScience.

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Альбинизм и глаза

Чтобы понять, почему у животных с альбинизмом красные глаза, сначала нужно понять, что такое альбинизм. Это генетическая мутация, которая не позволяет клеткам вырабатывать меланин, пигмент, который обычно придает животному его цвет.

Отсутствие меланина влияет на все тело животного, включая глаза. Таким образом, когда глаза кажутся розовыми или красными, то это происходит не из-за пигмента. На самом деле происходит то, что без меланина можно теперь увидеть кровеносные сосуды через склеру, или белочную оболочку глаза.

Хотя это поразительная особенность, отсутствие меланина в глазах может вызвать проблемы. Дело в том, что меланин участвует в развитии глаз, а также в придании им цвета. Без этого пигмента у многих животных может быть плохое зрение, что может включать проблемы с фокусировкой и восприятием глубины.

Лейкизм

У некоторых животных есть характерная бледность альбинизма, но нет красных глаз, а есть белые пятна на коже или шерсти посреди обычного окраса. Иногда это называется частичным альбинизмом, но более точный термин — это лейкизм.

В отличие от альбинизма, лейкизм подразумевает только частичное отсутствие пигмента, что также не обязательно вызвано генетикой. Такая мутация может быть вызвана повреждением клеток, вырабатывающих пигмент, которое произошло во время развития. И это касается не только меланина, но и других пигментов.

Лейкизм более распространен среди животных, чем альбинизм.

Меланизм

Когда речь идет о выработке меланина, то генетические мутации могут пойти в обратном направлении и привести к избытку этого пигмента. Это называется меланизм.

Хотя меланизм у животных встречается реже, чем альбинизм и лейкизм, у некоторых видов он проявляется часто. Это касается кошек, ведь меланизм — это обычное явление для многих видов этих животных.

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