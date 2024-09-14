Могут ли кошки быть веганами: что думают ветеринары о растительной диете для питомцев

Эксперты рассказали том, могут ли наши кошки питаться исключительно растительной пищей и как это влияет на их организм.

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Владельцы кошек знают, что эти животные любят мясо. Стоит зайти в любой зоомагазин, где на полках представлено множество вариантов кормов со вкусом рыбы, курицы или говядины. На самом деле, как высшие хищники, кошки естественным образом процветают на мясной диете. Но могут ли наши кошачьи друзья перейти на растительную? Ветеринары ответили на этот вопрос, пишет Inverse.

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Нужно ли кошкам мясо?

Кошки — облигатные плотоядные. Простыми словами, они попросту не способны получать все необходимые питательные вещества из растений. По словам профессора ветеринарного питания в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды Ричарда Хилла, поскольку у этих животных достаточно точная и постоянная диета, они попросту утратили способность употреблять и использовать растительный материал.

Простыми словами, кошки и их предки так долго питались лишь помощью охоты, что в конечном итоге утратили ферменты, белки и другие соединения, позволяющие животным получать все необходимые питательные вещества и витамины из растений.

Например, исследования показало, что у кошек полностью отсутствует фермент, преобразующий бета-каротин, содержащийся в растениях, в витамин А, а также они не могут получать из растений аминокислоту таурин. Но витамин А и таурин жизненно необходим нашим питомцам, а потому они вынуждены получать его из животного белка. К счастью, этот витамин в изобилии содержится в рыбе и субпродуктах.

Может ли кошка быть веганом?

И все же, могут ли кошки питаться только растительной пище? По словам Хилла, сделать кошку веганом вовсе не невозможно, но это потребует усилий. Эксперты уже разработали способы производить веганский корм со всеми питательными веществами. Впрочем, такая диета требует дисциплины — неправильная порция ингредиентов может привести к болезни питомца. Например, кошки лучше всего приспособлены к белкам и жирам. Хотя они могут перерабатывать вареный крахмал, слишком много углеводов и клетчатки могут вызвать диарею.

Ранее ученые уже провели несколько исследований, изучающих эффекты растительной диеты для кошек. В исследовании 2023 года, ученые рассмотрели результаты здоровья 1300 кошек, которых кормили либо мясной, либо веганской диетой в течение одного года. Впрочем, по словам Хилла, лишь 127 кошек в этом исследовании придерживались веганской диеты, что делает выборку несбалансированной. И все же результаты исследования показали, что растительная диета для домашних питомцев может оказать благотворное влияние на окружающую среду.

В другом исследовании 2023 году ученые показали, что переход на растительную диету может иметь "существенные преимущества". Однако эффект на окружающую среду будет заметным только в том случае, если растительной диеты будут придерживаться не менее 61 миллиона кошек, и это только в США.

Так или иначе, Хилл считает, что необходимо больше исследований, показывающих, как именно растительная диета повлияет на здоровье кошек. Впрочем, профессор не видит причин не пробовать растительную диету для питомцев, но советует владельцам кошек использовать коммерческие веганские корма, чтобы обеспечить питомцу сбалансированный рацион.

Ранее Фокус писал о том, стоит ли кормить собаку сырым мясом: насколько безопасна такая диета для питомца.