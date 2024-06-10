Стоит ли кормить собаку сырым мясом: насколько безопасна такая диета для питомца

Ветеринары рассказали о пользе и вреде диеты из сырого мяса для собак — стоит ли давать питомцам его или остановиться на сухом корме.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, за это время животные успели заработать титул лучших друзей человека, а мы неплохо изучили их привычки. Большинство собак вовсе не против украсть кусочек мяса из тарелки своего владельца, но сегодня люди пошли еще дальше: в социальных сетях набирает обороты новая тенденция — люди все чаще начинают кормить своих питомцев сырым мясом или субпродуктами, пишет Inverse.

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Большинство владельцев собак выбирают диету из сырого мяса из-за предполагаемой пользы для здоровья питомца, например:

улучшение пищеварения;

укрепление иммунной системы;

повышение уровня энергии;

улучшение запаха изо рта;

более блестящая шерсть.

Но так ли это на самом деле? Существует сразу несколько причин, по которым ветеринары не рекомендуют кормить животных сырым мясом. По словам профессора ветеринарного питания в Колледже ветеринарной медицины Университета Миннесоты, основной причиной является риск заражения: сырое мясо может содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактерии и листерии, которые могут вызвать заболевание как у людей, так и у собак.

Эту идею поддерживает и клинический доцент кафедры первичной ветеринарной помощи и стоматологии в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды Каллена Домарацки, употребление сырого или не до конца приготовленного мяса несет в себе угрозу. Эксперт предупреждает, что у животных могут проявиться легкие желудочно-кишечные симптомы, которые пройдут самостоятельно. Но порой это может перерасти в нечто серьезное.

Кроме того, в течение нескольких недель, даже при легких симптомах, с фекалиями ваш питомец будет выделять и опасные патогены, что существенно увеличивает риск заражения и у людей. Учитывая, насколько близко собаки ладят друг с другом, люди также гораздо ближе к этим бактериям, чем нам хотелось бы думать.

Домарацки также отмечает, что сегодня не существует убедительной доказательной базы того, что сырое мясо более питательно для животных, чем сухой сбалансированный корм. Увы, эксперты отмечают, что сегодня попросту не существует рецензируемых статей или данных, указывающих на пользу диеты из сырого мяса.

В исследовании 2024 года ученые провели исследование, длившееся 28 дней, в течение которых собаки ели сухой корм или сырое мясо. В общей сложности в эксперименте приняли участие 55 собак, однако из-за небольшой выборки и краткости исследования, ученые не обнаружили ни пользы, ни вреда диеты из сырого мяса.

Хотя собаки любят немного курицы или стейка, на самом деле они всеядны, и им не нужно есть мясо. Они могут использовать углеводы растений в качестве питательных веществ. А если владелец возьмет на себя приготовление всей еды для своей собаки, он рискует столкнуться с дефицитом питательных веществ. Домарацки также отмечает, что при всех других рисках еще одной проблемой сырой мясной диеты для собак является то, что владельцам слишком сложно будет обеспечить питомцу сбалансированное питание.

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