Мясо, кости и почки. Ученые рассказали, какая диета избавит собак от проблем с пищеварением

Исследование показывает, что ранняя плотоядная диета играет важную роль для здоровья кишечника домашних собак в более позднем возрасте.

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Домашние питомцы в более позднем возрасте часто сталкиваются с хронической энтеропатией (ХЭ), что представляет собой затяжное желудочно-кишечное расстройство, сопровождающееся диареей, рвотой и потерей веса, пишет The Independent.

В новом исследовании ученые из Хельсинского университета сосредоточили на поиске связи между питанием питомцев в раннем возрасте и болезнями желудочно-кишечного тракта в более позднем возрасте. Для этого они использовали данные из опросника пищевых продуктов DogRisk, который был создан университетом еще в 2009 году.

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По словам автора исследования Кристиины Вуори, опросники содержали информацию о рационе питания щенков, от 2 до 6 месяцев, и собак в подростковом возрасте, от полугода до 18 месяцев. Затем исследователи изучили, насколько диеты питомцев были связаны с развитием у них хронической энтеропатией в более позднем возрасте.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 4,6 щенков и более 3,9 собак подростков. Позже владельцы животных сообщили, что симптомы ХЭ проявились у 21,7% щенков — 1016 и 17,8% собак подростков — 699. Также исследователи обнаружили, что у собак, которые придерживались диеты из корма и обработанного мяса, чаще развивались заболевания желудочно-кишечного тракта в более позднем возрасте.

Однако животные, которые придерживались "плотоядной диеты", реже испытывали проблемы с хронической энтеропатией. В "плотоядную диету" были включены такие продукты, как:

сырое красное мясо;

субпродукты;

рыба;

яйца;

кости;

овощи и ягоды;

объедки с человеческого стола.

Ученые отмечают, что необработанная пища и остатки с человеческого стола в щенячьем рационе снижали риск развития ХЭ на 22,3% и 22,7% соответственно. При этом диета из обработанных продуктов повышала риск развития ХЭ на 28,7%.

В подростковом возрасте необработанные продукты и остатки снижали риск на 12,7% и 24% соответственно, а использование продуктов с высокой степенью обработки повышало риск на 14,6%.

Далее исследователи подробнее изучили рационы щенков и и собак-подростков и пришли к выводу, что кормление щенков сырыми костями и хрящами пару аз в неделю связано со снижением риска развития хронической энтеропатии, в то время, как кормление ягодами пару раз в год приводит к снижению риска на 28,7%. В то же время ежедневное кормление щенков обработанной пищей на 117% увеличивало риск развития заболевания в более позднем возрасте.

Ученые отмечают, что результаты их исследования свидетельствуют о том, что владельцам щенков необходима включать в их рацион сыры необработанные продукты, такие как кости, хрящи и мясо, чтобы избавить питомца от проблем с желудочно-кишечным трактом в более позднем возрасте.

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