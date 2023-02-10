М'ясо, кістки та нирки. Вчені розповіли, яка дієта позбавить собак від проблем із травленням

Дослідження показує, що рання плодоїдна дієта відіграє важливу роль для здоров'я кишечника домашніх собак у пізнішому віці.

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Домашні улюбленці в пізнішому віці часто стикаються з хронічною ентеропатією (ХЕ), що є затяжним шлунково-кишковим розладом, який супроводжується діареєю, блюванням і втратою ваги, пише The Independent.

У новому дослідженні вчені з університету Гельсінкі зосередили на пошуку зв'язку між харчуванням улюбленців у ранньому віці і хворобами шлунково-кишкового тракту в пізнішому. Для цього вони використовували дані з опитувальника харчових продуктів DogRisk, створеного університетом ще в 2009 році.

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За словами автора дослідження Христиїни Вуорі, опитувальники містили інформацію про раціон цуценят, від 2 до 6 місяців, та собак у підлітковому віці, від пів року до 18 місяців. Потім дослідники вивчили, наскільки дієти улюбленців були пов'язані з розвитком у них хронічною ентеропатією у пізнішому віці.

Загалом у дослідженні взяли участь понад 4,6 тис. цуценят та понад 3,9 тис. собак підлітків. Пізніше власники тварин повідомили, що симптоми ХЕ проявилися у 21,7% цуценят — 1016 та 17,8% собак підлітків — 699. Також дослідники виявили, що у собак, які дотримувалися дієти з корму та обробленого м'яса, частіше розвивалися захворювання шлунково-кишкового тракту у пізнішому віці.

Проте тварини, які дотримувалися "дієти плодоїдної", рідше відчували проблеми з хронічною ентеропатією. В "дієту" включені такі продукти, як:

сире червоне м'ясо;

субпродукти;

риба;

яйця;

кістки;

овочі та ягоди;

залишки їжі з людського столу.

Вчені зазначають, що необроблена їжа та залишки з людського столу в щенячому раціоні знижували ризик розвитку ХЕ на 22,3% та 22,7% відповідно. У цьому дієта з оброблених продуктів підвищувала ризик розвитку ХЕ на 28,7%.

У підлітковому віці необроблені продукти та залишки знижували ризик на 12,7% та 24% відповідно, а використання продуктів з високим ступенем обробки підвищувало ризик на 14,6%.

Далі дослідники детальніше вивчили раціони цуценят та собак-підлітків і дійшли висновку, що годування цуценят сирими кістками та хрящами пару раз на тиждень пов'язане зі зниженням ризику розвитку хронічної ентеропатії у той час, як годування ягодами кілька разів на рік призводить до зниження ризику на 28,7%. Водночас щоденне годування цуценят обробленою їжею на 117% збільшувало ризик розвитку захворювання у пізнішому віці.

Вчені зазначають, що результати їх дослідження свідчать про те, що власникам цуценят необхідна включати до їх раціону сири необроблені продукти, такі як кістки, хрящі та м'ясо, щоб позбавити вихованця проблем зі шлунково-кишковим трактом у пізнішому віці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.