Чи можуть кішки бути веганами: що думають ветеринари про рослинну дієту для улюбленців

Експерти розповіли про те, чи можуть наші коти харчуватися виключно рослинною їжею і як це впливає на їхній організм.

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Власники кішок знають, що ці тварини люблять м'ясо. Варто зайти в будь-який зоомагазин, де на полицях представлено безліч варіантів кормів зі смаком риби, курки або яловичини. Насправді як вищі хижаки, кішки природним чином процвітають на м'ясній дієті. Але чи можуть наші котячі друзі перейти на рослинну? Ветеринари відповіли на це запитання, пише Inverse.

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Чи потрібно кішкам м'ясо?

Кішки — облігатні м'ясоїдні. Простими словами, вони просто не здатні отримувати всі необхідні поживні речовини з рослин. За словами професора ветеринарного харчування в Коледжі ветеринарної медицини Університету Флориди Річарда Гілла, оскільки у цих тварин досить точна і постійна дієта, вони просто втратили здатність вживати та використовувати рослинний матеріал.

Простими словами, кішки та їхні предки так довго харчувалися лише за допомогою полювання, що в кінцевому підсумку втратили ферменти, білки та інші сполуки, які дають змогу тваринам отримувати всі необхідні поживні речовини й вітаміни з рослин.

Наприклад, дослідження показало, що у кішок повністю відсутній фермент, що перетворює бета-каротин, який міститься в рослинах, на вітамін А, а також вони не можуть отримувати з рослин амінокислоту таурин. Але вітамін А і таурин життєво необхідний нашим улюбленцям, а тому вони змушені отримувати його з тваринного білка. На щастя, цей вітамін удосталь міститься в рибі та субпродуктах.

Чи може кішка бути веганом?

І все ж, чи можуть кішки харчуватися тільки рослинною їжею? За словами Гілла, зробити кішку веганом зовсім не неможливо, але це потребує зусиль. Експерти вже розробили способи виробляти веганський корм з усіма поживними речовинами. Втім, така дієта вимагає дисципліни — неправильна порція інгредієнтів може призвести до хвороби вихованця. Наприклад, кішки найкраще пристосовані до білків і жирів. Хоча вони можуть переробляти варений крохмаль, занадто багато вуглеводів і клітковини можуть викликати діарею.

Раніше вчені вже провели кілька досліджень, які вивчали ефекти рослинної дієти для котів. У дослідженні 2023 року, вчені розглянули результати здоров'я 1300 кішок, яких годували або м'ясною, або веганською дієтою протягом одного року. Утім, за словами Гілла, лише 127 котів у цьому дослідженні дотримувалися веганської дієти, що робить вибірку незбалансованою. І все ж результати дослідження засвідчили, що рослинна дієта для домашніх улюбленців може цілюще вплинути на навколишнє середовище.

В іншому дослідженні 2023 року вчені показали, що перехід на рослинну дієту може мати "суттєві переваги". Однак ефект на навколишнє середовище буде помітним тільки в тому разі, якщо рослинної дієти дотримуватимуться щонайменше 61 мільйон кішок, і це тільки в США.

Так чи інакше, Гілл вважає, що необхідно більше досліджень, які показують, як саме рослинна дієта вплине на здоров'я котів. Утім, професор не бачить причин не пробувати рослинну дієту для улюбленців, але радить власникам котів використовувати комерційні веганські корми, щоб забезпечити улюбленцю збалансований раціон.

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