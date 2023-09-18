Корисна чи небезпечна веганська їжа для котів: учені дали відповідь на нове дослідження

Чи справді безпечно тримати кішку на веганській дієті, як стверджують автори недавнього дослідження?

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Деякі люди починають годувати своїх домашніх улюбленців тією їжею, яку вважають за краще вживати самі, зокрема вони виключають вживання м'яса. Тобто, наприклад, котів господарі також привчають до веганської дієти. Ветеринари вже давно стверджують, що годувати котів їжею, яка виключає наявність м'яса, заборонено. Але нове дослідження, про яке вже писав Фокус, припускає, що насправді веганська дієта корисніша для котів. Наскільки це відповідає дійсності розбиралися ветеринар Олександра Віттакер з Університету Аделаїди, Австралія, і ветеринар Андреа Харві з Сіднейського технологічного університету, Австралія, пише IFLScience.

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У чому суть нещодавнього дослідження?

У нещодавньому дослідженні, яке показує, що веганство корисне для кішок, автори стверджують, що кішки, яких годували такою їжею, без м'яса, були більш здоровими, ніж кішки, яких годували м'ясом. Ця тенденція була чіткою та послідовною. Але Віттакер і Гарві вважають, що в дослідженні було наведено дуже мало переконливих доказів того, що для кішок веганська їжа корисніша.

Більшість учасників обговорюваного дослідження, тобто господарі кішок і котів, самі дотримувалися веганської дієти, і лише деякі годували такою їжею без м'яса своїх домашніх тварин, хоча самі не були ні веганами, ні вегетаріанцями.

За словами Віттакер, дослідження не виявило жодних доказів шкідливого впливу на здоров'я кішок такої дієти. З чого автори і зробили висновок, що вона приносить тваринам користь. Було виявлено, що господарі стали менше відвідувати ветеринарів, адже здоров'я кішок покращилося. Але це не означає, що веганська їжа ніяк не вплинула на кішок і котів. Відмінності в кількості хвороб у тварин, яких годували м'ясом і рослинною їжею, були не дуже значними. При цьому було виявлено, що кішки і коти, які не вживають м'яса, частіше страждали від захворювання нирок.

У нещодавньому дослідженні, яке показує, що веганство корисне для кішок, автори стверджують, що кішки, яких годували такою їжею, без м'яса, були більш здоровими, ніж кішки, яких годували м'ясом. Фото: catster.com

Потрібні докази користі рослинної їжі для котів

За словами Віттакер, більшість переваг для здоров'я, про які повідомили автори дослідження, не мають статистичної значущості, і це може бути пов'язано з невеликою вибіркою досліджуваних тварин. Водночас науковці не дали чітких доказів того, що існує значний взаємозв'язок між вживанням рослинної їжі котами та покращеннями здоров'я.

За словами Гарві, навіть якщо котів годували вдома тільки веганською їжею, то це не означає, що тварини виходячи на вулицю не могли знайти собі чогось м'ясного. З іншого боку, деякі господарі кішок годували тварин ще й додатковими харчовими добавками, що могло мати свій вплив на їхній організм.

Автори нової статті також вказують на те, що не зрозуміло, як довго кішки "сиділи" на рослинній дієті. Це важливо, адже для деяких хвороб потрібен тривалий час для розвитку. І найголовніше, на що вказують ветеринари, дослідження проводилося у вигляді опитування, а це значить, що власники тварин, які не мають медичної освіти, могли висловити упереджену і суб'єктивну думку.

Щоб зробити правильні висновки потрібні нові дослідження

За словами Віттакер, дослідження фінансувалося організацією, яка просуває в маси продукти рослинного походження. Може це і не вплинуло на достовірність отриманих даних, але могло вплинути на позицію, яку зайняли вчені під час оприлюднення цих даних.

Автори статті кажуть, що необхідно набагато більше досліджень, адже їх, включно з недавнім, було проведено лише кілька, перш ніж можна буде стверджувати, що кішкам краще вживати не м'ясну, а рослинну їжу. Для цього потрібно провести клінічні випробування за участю величезної кількості цих домашніх тварин. Тільки постійні спостереження ветеринарів допоможуть розібратися з цим.

За словами Гарві, нещодавнє дослідження не може дати точну відповідь, корисно чи безпечно годувати кішку тільки рослинною їжею в довгостроковій перспективі.

Наприклад, однією з проблем веганської дієти є нестача таурину, який необхідний кішкам. Дефіцит таурину може спричинити руйнування сітківки ока та серцево-судинні захворювання. Але ці хвороби власники не зможуть визначити поки не стане надто пізно, адже кішки вміють їх добре приховувати.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять жувати пластик.