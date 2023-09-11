Перша кішка в космосі: як бездомна тварина з Парижа полетіла подалі від Землі (фото)

Мавп і собак зазвичай використовували, щоб перевірити, чи зможуть люди вижити в космосі, але 60 років тому французи відправили в космос кішку Фелісетт.

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18 жовтня 1963 року, тобто 60 років тому, в космос полетіла перша в історії кішка. Маленька чорно-біла бездомна кішка з Парижа на прізвисько Фелісетт полетіла на французькій ракеті, піднявшись на висоту 154 км. Ні до, ні після цієї місії жодна кішка або кіт ніколи не бували в космосі, пише The Guardian.

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На початку 60-х років минулого століття вчені використовували собак і мавп для того, щоб з'ясувати, наскільки небезпечними для людини є умови космосу. Перших воліли використовувати в СРСР, а других — у США.

Кішка Фелісетт — перша кішка, яка побувала в космосі Фото: Wikipedia

Але у Франції вирішили використати котів для подібної місії в космос. Науковці з французького Науково-дослідного центру авіаційної медицини зібрали в Парижі 14 безпритульних кішок і котів, щоб ті стали "астронавтами". Жодній тварині не давали прізвиськ, щоб учені не надто прив'язалися до тварин. Наприклад, кішка, яку обрали з усієї групи для першого польоту на орбіту, отримала ім'я C341.

Після того, як стало відомо, що на ракеті-носії Veronique AG1 вперше в космос полетить представник котячих, французькі ЗМІ вирішили, що тварині потрібно дати справжнє ім'я. Спочатку тварину назвали Фелікс, але, коли стало відомо, що це не кіт, а кішка, ім'я змінили на Фелісетт.

Кішка Фелісетт Фото: The Guardian

Через 15 хвилин після старту кішка на борту космічної ракети піднялася на висоту 154 км, після чого капсула з твариною успішно приземлилася назад на парашуті. Кілька місяців Фелісетт вивчали вчені, після чого її приспали. Було проведено розтин, щоб визначити, чи не зазнала кішка якихось анатомічних або фізіологічних ушкоджень. Але в результаті розтину вчені не дізналися нічого корисного. Більше кішок у космос після цього не запускали, а Франція так і не відправила туди своїх астронавтів.

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Список тварин-астронавтів досить великий. У космос літали також черепахи, медузи та павуки.

Насправді першою істотою, яка побувала за межами атмосфери на висоті 109 км була муха під назвою дрозофіла фруктова. Американські вчені наприкінці 40-х років минулого століття відправили комах на ракеті "Фау-2", яка була створена в нацистській Німеччині. Капсула з мухами успішно повернулася назад на Землю, де їх ретельно вивчали вчені, щоб зрозуміти, як на них вплинуло космічне випромінювання. Після цього США відправляло в суборбітальний політ мавп, багато з яких загинули.

Але все ж таки першою твариною, яка стала відома усьому світові, як перша тварина-астронавт була радянська собака Лайка. Московська дворняга вирушила в космос на борту космічного апарату "Супутник-2" 3 листопада 1957 року. Це був лише другий апарат у світі, коли-небудь виведений на орбіту навколо Землі.

Собака Лайка Фото: The Guardian

Собака Лайка померла в космосі від перегріву, коли апарат здійснював четвертий обліт Землі. Хоча й не передбачалося, то вона повернеться, адже технологія спуску на Землю після такого польоту ще не була розроблена.

Наприклад, у 1960 році успішно завершився політ у космос для двох радянських собак Білки і Стрілки, які благополучно повернулися на Землю. Зараз деяких тварин відправляють на МКС для дослідження довгострокових наслідків життя в космосі. Це пов'язано з підготовкою до польотів на Марс.

Напевно, найдивовижніший експеримент у космосі з використанням тварин було проведено 2007 року. Тоді вчені відправили на космічному апараті 3000 мікроскопічних безхребетних істот, які називаються тихоходки. Відомо, що вони можуть витримати найнижчі та найвищі температури на Землі, а також можуть жити десятиліття без води. Після запуску тихоходки провели 12 днів за межами апарата у відкритому космосі. 68% істот змогли вижити в холоді, невагомості, вакуумі та під впливом космічного випромінювання.

Нагадуємо, що згідно з дослідженнями, життя домашнього собаки можна легко зробити щасливішим і для цього потрібно докласти лише трохи зусиль, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка тварина на Землі живе найменше.Деякі люди вважають, що в людини занадто коротке життя, але воно не йде ні в яке порівняння з тривалістю життя цих тварин.