Від 5 хвилин до 1 дня: яка тварина на Землі живе найменше (фото)

Деякі люди вважають, що в людини занадто коротке життя, але воно не йде в жодне порівняння з тривалістю життя цих тварин.

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Іноді люди кажуть, що життя людини надто коротке, а тому потрібно цінувати кожен момент. Порівняно з цими комахами люди живуть мало не вічно. Що ж це за комаха, яка має найкоротшу тривалість життя? Про це пише Live Science.

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Насправді вченим дуже складно вивчати тварин, які мають короткий життєвий цикл. До того ж на Землі залишається багато не відкритих видів живих істот, які можуть жити дуже недовго. Проте такі водні крилаті комахи, як одноденки, є поки що головним претендентом на звання рекордсмена, що має найкоротше життя на планеті.

За словами Люка Якобуса з Університету штату Індіана, США, одноденки з'являються з яєць і живуть у вигляді личинок протягом 2 років. Але це ще не справжня комаха. Крила у них з'являються під час останніх стадій розвитку, які називаються субімаго та імаго. Але тільки на останній стадії поденки можуть розмножуватися. Доросла особина може прожити від 5 хвилин до 1 доби.

Такі водні крилаті комахи, як одноденки, є поки що головним претендентом на звання рекордсмена, що має найкоротше життя на планеті Фото: Live Science

У цих комах немає функціонуючого рота і травної системи, тому вони живуть за рахунок ресурсів, накопичених у стадії личинки. За словами Якобуса, відсутність травної системи у одноденки дає змогу самкам мати всередині величезну кількість яєць. Іноді можна виявити самок з 10 тисячами яєць усередині тіла, причому деякі з них можуть знаходитися навіть у голові.

Через те, що одноденки є їжею для інших тварин, і через те, що вони мають занадто коротке життя, їм потрібно відтворювати величезну кількість потомства, щоб багато хто з майбутніх комах міг дожити до стадії повноцінної дорослої особини.

З огляду на те, що одноденки живуть на Землі вже приблизно 350 млн років, отже, така стратегія виживання працює, вважають учені Фото: Wikipedia

З огляду на те, що одноденки живуть на Землі вже приблизно 350 млн років, отже, така стратегія виживання працює, вважають учені. Найімовірніше, еволюція вирішила зробити тривалішим життя у личинок, можливо, через їхню більшу виживаність. Тобто, в стадії личинки відбувається тривалий процес накопичення поживних речовин, а потім все, що потрібно дорослій комасі — це трохи політати, зайнятися розмноженням і відкласти яйця. Ось таке доросле життя у одноденок.

Зараз біологи вважають, що найкоротше життя серед усіх видів одноденок у виду Dolania americana. Дорослі самці живуть лише 1 годину, а самки — 5 хвилин. Але цього часу вистачає на розмноження і на відкладення яєць. Але в стадії личинки цей вид також проводить приблизно 2 роки.

Серед хребетних найкоротше життя мають риби виду Eviota sigillata Фото: LiveScience

Серед хребетних найкоротше життя мають риби виду Eviota sigillata — вони живуть загалом приблизно 2 місяці. У вигляді личинки ці риби живуть протягом трьох тижнів, за тим ще тиждень-два їм потрібно для досягнення стадії дорослої особини і у вигляді повноцінної риби вони можуть прожити ще 3 тижні.

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