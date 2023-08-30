Майстри маскування. Учені виявили 7 нових видів комах, схожих на "живі листочки" (фото)

Дослідники зазначають, що представників цих видів вкрай складно помітити, оскільки вони є майстрами загадкового камуфляжу і їх важко помітити в листі.

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У тваринному світі тисячі різних видів, які досконало опанували майстерність маскування — деяких із них не відрізнити від гілки дерева, а інші ховаються від цікавих очей, вдаючи, що вони листочки, пише IFLScience.

Складність вивчення цих дивовижних видів тварин полягає в тому, що їх надзвичайно складно виявити. На щастя, нам пощастило і вченим вдалося ідентифікувати одразу 7 нових видів листових комах, яких також називають "ходячим листям".

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Зазначимо, що представники цих видів насправді належать до загону Phasmatodea, який також охоплює паличників. За даними Товариства ентомологів-аматорів, цей загін загалом налічує понад 2 500 видів з величезною різноманітністю фізичних особливостей. Наприклад, деякі з них майстерно камуфлюються під пошкоджене листя.

Самка нещодавно описаного виду Pulchriphyllum bhaskarai Фото: ZooKeys

У новому дослідженні міжнародна група вчених під керівництвом співробітників Геттінгенського університету змогла розширити цей перелік відомих науці комах. Автори дослідження зазначають, що камуфляж чудово захищає комах від хижаків у дикій природі, проте також значно ускладнює життя дослідників, які покладаються на зовнішній вигляд під час класифікації нових видів.

За словами керівника дослідження, доктора Сари Бенк-Обен, їм з колегами вдалося ідентифікувати лише деякі види за їхніми генетичними характеристиками. Наприклад, у дослідження були включені деякі окремі особини, знайдені в Індії, які, як вважалося раніше, належали до виду, широко поширеного по всій Південно-Східній Азії. Пізніше виявилося, що вони належать до абсолютно нового виду.

Це всього лише один приклад зображення, зробленого цивільним ученим, яке тепер ідентифіковано як новий вид, Pulchriphyllum anangu Фото: iNaturalist

Автори дослідження зазначають, що у своїй роботі вони використовували зразки, зібрані в польових умовах, а також записи музеїв і приватних колекціонерів, окрім того, використовували дані спостережень цивільних науковців.

За словами співавтора дослідження Свена Бредлера, це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки науці сьогодні відомо близько 3 500 видів паличників і листових комах, при цьому останніх на сьогодні описано трохи більше ніж 100 видів. Саме тому нове відкриття таке важливе, щоб дізнатися більше про цих особливих майстрів маскування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені 20 років ганялися за геконом, але він ховався під камуфляжем.