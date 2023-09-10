Це дуже просто: 6 способів покращити життя вашого собаки

Зробити собаку щасливішим можна, не докладаючи великих зусиль — але результат буде вражаючим.

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Собаки люблять добре поїсти, добре погуляти, і щоб навколо було багато нових запахів, які покращують їхнє сприйняття навколишнього світу. Що ж потрібно робити для того, щоб ваш собака завжди був щасливим? Журналісти видання Science Focusзібрали дані останніх наукових досліджень, а також рекомендації ветеринарів, щоб представити 6 способів, які можуть покращити життя домашнього улюбленця.

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Покращуйте "роботу із запахами" у собак

Найважливіше почуття у собак — це нюх. Якщо тварини мають змогу впізнавати незнайомі їм запахи, то вони стають оптимістичнішими, як показують дослідження.

Учені рекомендують, якщо це можливо, під час прогулянки відпускати вашого чотирилапого друга у "вільне плавання". Тобто потрібно дозволити собаці нюхати все, що йому хочеться. Навіть якщо собака робить тривалі зупинки, це означає, що він вивчає незнайомий йому запах і досліджує той чи інший предмет навколишнього середовища. Таким чином улюбленець покращує свій нюх.

Ветеринари також рекомендують для поліпшення цього почуття розкидати ласощі в безпечному місці на траві і дозволити собаці використовувати ніс, щоб знайти їх.

Годуйте собаку різноманітною, але смачною їжею

Як показують дослідження, під час дресирування собак, навіть якщо ви вчите тварину виконувати найпростіші команди, найкращою винагородою стане смачна, різноманітна їжа. Ветеринари рекомендують у цьому випадку, залежно від індивідуальних особливостей собаки, годувати його не звичайним, наприклад, сухим кормом, а давати йому людську їжу.

Вчені довели, що собаки швидше добираються до миски, в якій, як вони знають, лежить шматок ковбаси, ніж до миски, в якій знаходиться шматок сухого корму. Пам'ятайте, що собаки — це розумні тварини, і вони будуть більш щасливі отримавши такий подарунок. Але, що саме можна давати вашому собаці як їжу, знає ветеринар.

Найважливіше почуття у собак — це нюх Фото: ScienceAlert

Знайдіть для собаки друзів

Як показують дослідження, будь-які види ігор дуже важливі для собак, особливо, коли вони ще дуже молоді. Але ще більш важливо для собак грати в такому віці в компанії з собі подібними. Тому вчені рекомендують, знайти для вашого вихованця друзів, що поліпшить його соціалізацію.

Гра виконує важливі соціальні функції, що відбивається на подальшій поведінці собак у дорослому житті. Але літні собаки вже не так сильно люблять компанію інших собак, хоча бувають і винятки.

Якщо ваш собака не любить інших собак, намагайтеся проводити більше часу граючись із твариною самостійно.

Забезпечте собаці безпечне місце

Забезпечте вашому собаці безпечне місце, коли він захоче розслабитися і відпочити. Це особливо важливо, якщо у вас є діти, або ж собака сором'язливий. Тварині потрібне місце, де можна усамітнитися хоча б на деякий час.

Головне, дозволяйте собаці приходити і йти зі свого безпечного місця, коли він забажає, і щоб у цей час його ніхто не турбував.

Знайдіть для собаки друзів Фото: Live Science

Забезпечте собаці гарне місце для сну

Собаки люблять поспати і часто для цього тварини використовують дивани або ліжка. Якщо для вас це не проблема, то нехай буде так. Але якщо ж вас це не влаштовує, потрібно придбати спеціальний килимок, який собака зможе використовувати як місце для сну.

Пам'ятайте, що старі собаки сплять більше, і можуть страждати від таких проблем, як артрит, тому їм потрібні ще більш зручні підстилки. Якщо ж собака спить на дивані, то тварині у віці потрібно забезпечити безпечний спосіб забратися на цей предмет меблів і спуститися.

Дізнайтеся вподобання вашого собаки

За словами ветеринарів, із самого раннього віку собак потрібно визначити, які саме ігри подобаються вашій тварині, у якому місці на вулиці та у квартирі чи будинку собака любить проводити більше часу і чим він любить займатися разом із вами.

Усе це дуже індивідуально, але такі дії зроблять вашу собаку щасливішою, вважають учені. Участь у спільній діяльності та спільне проведення часу — це один зі способів поліпшити зв'язок між собакою і господарем.

Нагадуємо, що собаки можуть "читати думки" людини. Як вони це роблять, Фокус уже писав.