Сунуть ніс бозна-куди. Учені розповіли, чому собаки обнюхують одне одного ззаду

Дослідники розповіли, чому собаки з такою радістю сунуть свій ніс у неприємні місця і що вони намагаються там виявити.

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Власники собак, імовірно, помічали, що знайомство їхнього улюбленця з іншими тваринами зазвичай починається з "собачого рукостискання", коли тварини обнюхують одна одну ззаду, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, навіщо собаки обнюхують одне одного і що збираються дізнатися за допомогою такого привітання. Не секрет, що люди візуальні істоти, проте наші собаки — нюхові істоти, вони використовують ніс для того, щоб отримати більше інформації.

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За словами професора когнітивних здібностей собак у Барнард-коледжі Колумбійського університету Олександри Хоровіц, те, як ми бачимо світ, вельми схоже на те, як собаки чують його. У носі цих тварин розташовано на сотні мільйонів нюхових рецепторів більше, ніж у людей. При цьому кожен із них уловлює молекули запаху з повітря і перетворює цей запах на нейронні сигнали для мозку.

За словами дослідників, собачі носи являють собою довгі камери, що зігрівають і зволожують, вистелені спеціальною тканиною, яка дає їм змогу деконструювати багатогранні запахи ще до того, як вони досягнуть рецепторів. Дослідження показують, що собаки здатні нюхати до семи разів на секунду і мають блискучий спосіб видихати, використовуючи бічні щілини ніздрів. Простими словами, ніякий видих не завадить рівномірному вдиханню повітря навколо них.

Хоровіц зазначає, що коли собаки нюхають один одного, вони дізнаються один про одного. До слова, у більш ранньому дослідженні вчені виявили, що самці зазвичай спершу наближаються до крупа невідомого собаки, а самки найчастіше ціляться в голову.

Кожна людина або тварина мають свій унікальний запах, який складається з безлічі хімічних виділень і може багато чого розповісти цим нюховим тваринам про нас та інших. Вчені зазначають, що запах тварин містить інформацію про наш рівень стресу і наші емоції, а також естральний цикл самки. По суті цей запах просто розповідає собакам про те, ким є ця незнайома тварина.

Оскільки майже все має запах, і оскільки більшість тварин (включно з людиною) скидають шкіру та хутро під час руху, земля зберігає історію про наше проходження для будь-якої тварини, яка бажає уважно принюхатися. Саме тому власники собак помічали, що їхній улюбленець може зупинитися і почати обнюхувати бордюр, на якому начебто нічого й немає.

Більш ранні дослідження показали, що собакам-слідопитам необхідно обнюхати всього 5 слідів, щоб визначити, куди втекла людина. Вчені виявили, що це відбувається тому, що вони здатні розрізнити кількість запаху, що залишився, у першому й останньому відбитках. Простими словами, це означає, що обнюхуючи, собаки буквально можуть відчувати плин часу

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.