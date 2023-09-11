Первая кошка в космосе: как бездомное животное из Парижа улетело подальше от Земли (фото)

Обезьян и собак обычно использовали, чтобы проверить, смогут ли люди выжить в космосе, но 60 лет назад французы отправили в космос кошку Фелисетт.

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18 октября 1963 года, то есть 60 лет назад, в космос полетела первая в истории кошка. Маленькая черно-белая бездомная кошка из Парижа по кличке Фелисетт полетела на французской ракете поднявшись на высоту 154 км. Ни до, ни после этой миссии ни одна кошка или кот никогда не бывали в космосе, пишет The Guardian.

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В начале 60-х годов прошлого века ученые использовали собак и обезьян для того, чтобы выяснить, насколько опасными для человека являются условия космоса. Первых предпочитали использовать в СССР, а вторых – в США.

Кошка Фелисетт - первая кошка, побывавшая в космосе Фото: Wikipedia

Но во Франции решили использовать кошек для подобной миссии в космос. Ученые из французского Научно-исследовательского центра авиационной медицины собрали в Париже 14 бездомных кошек и котов, чтобы те стали "астронавтами". Ни одному животному не давали кличек, чтобы ученые не слишком привязались к животным. Например, кошка, которую выбрали из всей группы для первого полета на орбиту получила имя C341.

После того, как стало известно, что на ракете-носителе Veronique AG1 впервые в космос полетит представитель кошачьих, французские СМИ решили, что животному нужно дать настоящее имя. Изначально животное назвали Феликс, но, когда стало известно, что это не кот, а кошка, имя изменили на Фелисетт.

Кошка Фелисетт Фото: The Guardian

Через 15 минут после старта кошка на борту космической ракеты поднялась на высоту в 154 км, после чего капсула с животным успешно приземлилась обратно на парашюте. Несколько месяцев Фелисетт изучали ученые, после чего ее усыпили. Было проведено вскрытие, чтобы определить не получила ли кошка каких-либо анатомических или физиологических повреждений. Но в результате вскрытия ученые не узнали ничего полезного. Больше кошек в космос после этого не запускали, а Франция так и не отправила туда своих астронавтов.

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Список животных-астронавтов достаточно обширен. В космос летали также черепахи, медузы и пауки.

На самом деле первым существом, которое побывало за пределами атмосферы на высоте в 109 км была муха под названием дрозофила фруктовая. Американские ученые в конце 40-х годов прошлого века отправили насекомых на ракете "Фау-2", которая была создана в нацистской Германии. Капсула с мухами успешно вернулась обратно на Землю, где их тщательно изучали ученые, чтобы понять, как на них повлияло космическое излучение. После этого США отправляло в суборбитальный полет обезьян, многие из которых погибли.

Но все же первым животным, которое стало известно всему миру, как первое животное-астронавт была советская собака Лайка. Московская дворняга отправилась в космос на борту космического аппарата "Спутник-2" 3 ноября 1957 года. Это был всего лишь второй аппарат в мире, когда-либо выведенный на орбиту вокруг Земли.

Собака Лайка Фото: The Guardian

Собака Лайка умерла в космосе от перегрева, когда аппарат совершал четвертый облет Земли. Хотя и не предполагалось, то она вернется, ведь технология спуска на Землю после такого полета еще не была разработана.

Например, в 1960 году успешно завершился полет в космос для двух советских собак Белки и Стрелки, которые благополучно вернулись на Землю. Сейчас некоторых животных отправляют на МКС для исследования долгосрочных последствий жизни в космосе. Это связано с подготовкой к полетам на Марс.

Наверное, самый удивительный эксперимент в космосе с использованием животных был проведен в 2007 году. Тогда ученые отправили на космическом аппарате 3000 микроскопических беспозвоночных существ, которые называются тихоходки. Известно, что они могут выдержать самые низкие и самые высокие температуры на Земле, а также могут жить десятилетия без воды. После запуска тихоходки провели 12 дней за пределами аппарата в открытом космосе. 68% существ смогли выжить в холоде, невесомости, вакууме и под влиянием космического излучения.

Напоминаем, что согласно исследованиям, жизнь домашней собаки можно легко сделать более счастливой и для этого нужно приложить лишь немного усилий, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какое животное на Земле живет меньше всего. Некоторые люди считают, что у человека слишком короткая жизнь, но она не идет ни в какое сравнение с продолжительностью жизни этих животных.