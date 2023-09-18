Полезная или опасная веганская еда для кошек: ученые дали ответ на новое исследование

Действительно ли безопасно держать кошку на веганской диете, как утверждают авторы недавнего исследования?

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Некоторые люди начинают кормить своих домашних питомцев той едой, которую предпочитают употреблять сами, в частности они исключают употребление мяса. То есть, например, кошек хозяева также приучают к веганской диете. Ветеринары уже давно утверждают, что кормить кошек пищей, которая исключает наличие мяса запрещено. Но новое исследование, о котором уже писал Фокус, предполагает, что на самом деле веганская диета более полезная для кошек. Насколько это соответствует действительности разбирались ветеринар Александра Уиттакер из Университета Аделаиды, Австралия и ветеринар Андреа Харви из Сиднейский технологического университета, Австралия, пишет IFLScience.

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В чем суть недавнего исследования?

В недавнем исследовании, которое показывает, что веганство полезно для кошек, авторы утверждают, что кошек, которых кормили такой пищей, без мяса, были более здоровыми, чем кошки, которых кормили мясом. Эта тенденция была четкой и последовательной. Но Уиттакер и Харви считают, что в исследовании было приведено очень мало убедительных доказательств того, что для кошек веганская пища более полезна.

Большинство участников обсуждаемого исследования, то есть хозяева кошек и котов, сами придерживались веганской диеты и лишь немногие кормили такой пищей без мяса своим домашних животных, хотя сами не были ни веганами, ни вегетарианцами.

По словам Уиттакер, исследование не выявило никаких доказательств вредного воздействия на здоровье кошек такой диеты. Из чего авторы и сделали вывод, что она приносит животным пользу. Было обнаружено, что хозяева стали меньше посещать ветеринаров, ведь здоровье кошек улучшилось. Но это не означает, что веганская пища никак не повлияла на кошек и котов. Различия в количестве болезней у животных, которых кормили мясом и растительной пищей было не очень значительным. При этом было обнаружено, что кошки и коты, не употребляющие мяса чаще страдали от заболевания почек.

В недавнем исследовании, которое показывает, что веганство полезно для кошек, авторы утверждают, что кошек, которых кормили такой пищей, без мяса, были более здоровыми, чем кошки, которых кормили мясом Фото: catster.com

Нужны доказательства пользы растительной пищи для кошек

По словам Уиттакер, большинство преимуществ для здоровья, о которых сообщили авторы исследования не имеют статистической значимости, и это может быть связано с небольшой выборкой исследуемых животных. В то же время ученые не дали четких доказательств того, что существует значительная взаимосвязь между употреблением растительной пищи кошками и улучшениями здоровья.

По словам Харви, даже если кошек кормили дома только веганской пищей, то это не значит, что животные выходя на улицу не могли найти себе чего-то мясного. С другой стороны, некоторые хозяева кошек кормили животных еще и дополнительными пищевыми добавками, что могло оказать свое влияние на их организм.

Авторы новой статьи также указывают на то, что не ясно как долго кошки "сидели" на растительной диете. Это важно, ведь для некоторых болезней нужно длительное время для развития. И самое главное, на что указывают ветеринары, исследование проводилось в виде опроса, а это значит, что владельцы животных, не имеющие медицинского образования, могли высказать предвзятое и субъективное мнение.

Чтобы сделать правильные выводы нужны новые исследования

По словам Уиттакер, исследование финансировалось организацией, которая продвигает в массы продукты растительного происхождения. Может это и не повлияло на достоверность полученных данных, но могло повлиять на позицию, которую заняли ученые при обнародовании этих данных.

Авторы статьи говорят, что необходимо намного больше исследований, ведь их, включая недавнее было проведено всего несколько, прежде чем можно будет утверждать, что кошкам лучше употреблять не мясную, а растительную пищу. Для этого нужно провести клинические испытания с участием огромного количества этих домашних животных. Только постоянные наблюдения ветеринаров помогут разобраться с этим.

По словам Харви, недавнее исследование не может дать точный ответ, полезно или безопасно ли кормить кошку только растительной пищей в долгосрочной перспективе.

Например, одной из проблем веганской диеты является недостаток таурина, который необходим кошкам. Дефицит таурина может вызвать разрушение сетчатки глаза и сердечно-сосудистые заболевания. Но эти болезни владельцы не смогут определить пока не станет слишком поздно, ведь кошки умеют их хорошо скрывать.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят жевать пластик.