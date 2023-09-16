Ні шматочка м'яса, ні краплі молока. Учені радять перевести котів на веганство: для чого це потрібно

Результати дослідження показують, що вихованці, які дотримуються рослинної дієти, рідше хворіють і стикаються з меншою кількістю порушень здоров'я.

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Останнім часом учені знаходять дедалі більше доказів того, що рослинна дієта корисна не лише для здоров'я людини, а й може запобігти кліматичній кризі на Землі, з якою людство неминуче має зіткнутися. Цього разу вчені пішли ще далі та виявили, що веганство може бути корисним не тільки для людей, але також і для наших котів, пише Daily Mail.

Передбачається, що вихованці, які дотримуються рослинної дієти, менш схильні до розвитку різних захворювань. У новому дослідженні вчені з Вінчестерського університету опитали понад 1300 власників кішок, водночас близько 10% з них годували своїх вихованців виключно веганським кормом.

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Результати опитування свідчать про те, що кішкам, які не споживали м'яса, рідше були потрібні ліки, а також вони рідше хворіли, їм рідше призначали лікувальну дієту через проблеми зі здоров'ям, а також відвідували ветеринара не частіше ніж один раз на рік. Детальніше:

на 23% рідше серйозно хворіють;

на 15% рідше приймають ліки;

на 7% рідше відвідують ветеринара частіше одного разу на рік;

на 16% рідше стикаються з порушеннями здоров'я;

на 55% рідше переходять на терапевтичні дієти.

Водночас автори дослідження зазначають, що знадобиться додаткова робота, оскільки в дослідженні взяли участь лише 127 кішок-веганів, що ускладнює впевненість у тому, що користь для здоров'я не була чимось випадковим.

Під час дослідження вчені вивчили 22 проблеми зі здоров'ям, цікаво, що 15 з них рідше спостерігалися у кішок, які відмовилися від споживання м'яса. Йдеться про такі захворювання, як:

шлунково-кишкові проблеми (діарея, блювота);

гормональні порушення (діабет);

проблеми зі шкірою;

проблеми з дихальними шляхами.

Однак через невелику вибірку реципієнтів ці результати також здалися науковому товариству недостатньо переконливими. Водночас вчені виявили значно більший ризик захворювань нирок у кішок-веганів порівняно з вихованцями-м'ясоїдами, однак ці дані ґрунтуються лише на 4 тваринах, а тому також виглядають непереконливо.

За словами автора дослідження професора Ендрю Найта, попри невелику кількість тварин, які дотримувалися дієти без м'яса, результати свідчать, що веганська їжа для тварин все ж таки має потенціал для поліпшення здоров'я котів. Ба більше, вчені також наполягають, що подібна дієта є більш корисною для навколишнього середовища. Однак учені наполягають, що власникам кішок-веганів необхідно стежити за раціоном своїх улюбленців і бажано надавати їм комерційні веганські корми для тварин, адже вони містять усі необхідні вітаміни та мікроелементи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство.