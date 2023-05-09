Поставили крапку. Вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство

У новому дослідженні майже 1000 вчених з усього світу зійшлися на думці щодо питання про відмову від м'яса та його користь для здоров'я.

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Останні десятиліття вегетаріанці, вегани та м'ясоїди активно відстоюють свою позицію і намагаються довести усьому світу, що саме їх вибір корисніший для здоров'я. Вчені провели сотні досліджень на тему різних дієт, але так і не змогли дійти спільної думки. Однак сьогодні, схоже, все змінилося, пише The Age.

У спеціальному випуску журналу Animal Frontiers десятки вчених висловили свою думку щодо м'ясоїдства та його впливу на довкілля та здоров'я людини. Загалом під науковою декларацією поставили свої підписи майже 1000 вчених з усього світу, зокрема йдеться про представників університетів Кембриджу, Единбурга, Брістоля, Белфасту, Ньюкасла, Ноттінгема та Суррея, а також кількох вчених із провідного британського сільськогосподарського університету Harper Adams.

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У своєму метааналізі дослідники зазначають, що продукти тваринництва насправді містять багато поживних речовин та інших сполук, необхідних здоров'ю людини. Саме тому тваринництво настільки важливе для всього світу і не повинно стати жертвою фанатизму вегетаріанців і веганів.

Дослідники зазначають, що основна проблема відмовитися від м'яса у тому, що поживну цінність м'яса важко замінити. Статистика свідчить про те, що бідніші спільноти з низьким споживанням м'яса часто страждають від затримки росту, виснаження та анемії, які спричинені нестачею білка та поживних речовин.

Вчені також попереджають, що поширене останніми роками прагнення рослинної їжі й відмови від м'яса може виявитися болючим для здоров'я. Зазначимо, що в дослідженні 2020 року вчені виявили, що дієта з високим вмістом червоного м'яса спричинила майже 900 000 смертей і стала п'ятим за значущістю дієтичним фактором ризику.

Однак у новому дослідженні вчені стверджують, що необроблене м'ясо є джерелом більшої частини вітаміну В12 в раціоні людини. А також відіграє важливу роль у постачанні нас ретинолом, омега-3 жирними кислотами та мінералами, такими як залізо та цинк. Крім того, м'ясо є джерелом сполук як таурин і креатин, які необхідні нам для нормальної роботи травної системи.

В іншому дослідженні вчені не знайшли доказів того, що червоне м'ясо може бути небезпечним для людини при щоденному споживанні менш як 75 г. Ба більше, вчені також виявили, що зв'язок між червоним м'ясом та розвитком хвороб стирається, коли воно є частиною здорової дієти.

Одна зі співавторок статті докторка Еліс Стентон з Королівського коледжу хірургів в Ірландії зазначає, що звіт 2019 року, в якому стверджувалося, що споживання навіть невеликої кількості червоного м'яса шкодить здоров'ю, виявилося цілком помилковим з наукового погляду.

Таким чином вчені з усього світу зійшлися на думці, що виняток із раціону свіжого м'яса та молочних продуктів завдасть шкоди здоров'ю людини. Особливо негативно це позначиться на здоров'ї жінок, дітей, людей з низьким прибутком та людей похилого віку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені поставили крапку в довгій суперечці про те, що шкідливіше — цукор чи жир.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.