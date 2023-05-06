Битва сторіччя: вчені поставили крапку в довгій суперечці про те, що шкідливіше — цукор чи жир

Суперечливі дані десятиліттями збивали з пантелику вчених, але все ж їм вдалося зрозуміти, що гірше — занадто багато вуглеводів або жирів.

Related video

Десятиліттями вчені ведуть суперечки про те, що шкідливіше для людини – цукор чи жир. Наприкінці 20-го і початку 21-го тисячоліття жир, як правило, асоціювався із серцевими захворюваннями та високим рівнем холестерину, але нещодавні дослідження доводять, що вуглеводи, які перетворюються на цукри, також небезпечні для здоров'я, пише The Jerusalem Post.

У новому дослідженні вчені з Гарвардського університету в Кембриджі й Тулейнського університету в Новому Орлеані змогли нарешті поставити крапку в багаторічній суперечці. Разом з китайськими колегами вони зібрали та вивчили дані за 1990-і роки про понад 370 тисяч американців у віці від 50 до 71 року на момент початку дослідження. Зазначимо, що вчені використовували дані іншого дослідження 1995 року, яке вивчало взаємозв'язок між харчуванням та хронічними захворюваннями серед людей похилого віку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники провели опитування, в якому запропонували список зі 124 різних продуктів, і попросили реципієнтів відповісти, як часто вони їли кожен із них. На основі цих даних вони змогли підрахувати, як часто учасники опитування їли вуглеводи та жири. Далі вчені відібрали 40% реципієнтів та розділили їх на дві групи:

ті, хто споживав найменшу кількість вуглеводів;

ті, хто споживав найбільшу кількість вуглеводів.

Далі учасників опитування розділили залежно від того, якої дієти вони дотримувалися: з низьким вмістом жирів чи вуглеводів, а також "здорова" та "нездорова" дієта залежно від того, з яких джерел вони отримували їжу — високоякісні або низькоякісні продукти. Простими словами, тих, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жирів і споживав багато нежирного м'яса та овочів, помістили в групу "здорової дієти". Ті ж, хто споживав рафінований цукор та оброблені харчові продукти – у групу "нездорової дієти".

Результати дослідження свідчать про те, що люди, які дотримуються дієти з низьким вмістом жирів у порівнянні з тими, хто споживав велику кількість жирів, незалежно від того здорові вони чи ні, мали значно меншу ймовірність передчасної смерті, пов'язаної зі здоров'ям. Ба більше, вчені виявили, що ризик знижувався незалежно від того чи була дієта з низьким вмістом жирів "здоровою" або "нездоровою": на 21% у першої групи та на 8% у другої.

Результати дослідження також свідчать, що дієта з низьким вмістом жирів може щорічно знижувати ризик передчасної смерті від усіх причин на 34%. Водночас дієти з низьким вмістом вуглеводів, навпаки, збільшують ризик смерті від усіх причин на 38%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим небезпечний один прийом їжі на день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.