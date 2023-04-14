Худне не лише тіло, а й кістки. Вчені розповіли, чим небезпечний один прийом їжі на день

Екстремальне голодування, яке передбачає поглинання денної норми калорій за один прийом їжі, може завдати істотної шкоди нашому здоров'ю.

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Знаменитості популяризують різні дивовижні дієтичні тенденції протягом багатьох років. Однією з останніх тенденцій стала дієта "один прийом їжі в день" (OMAD), або як її ще називають екстремальне голодування, яке передбачає, що людина споживає добову норму калорій за один раз, пише Science Alert.

Шанувальниками цієї дієти є Брюс Спрінгстін і фронтмен Coldplay Кріс Мартін, які стверджують, що такий підхід до харчування допомагає краще контролювати вагу та підтримувати форму. Однак дослідники відзначають, що подібний підхід до харчування є маловивченим і дослідники до кінця не знають, який він впливає на наше здоров'я.

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Відоме лише одне дослідження, в якому вивчався вплив OMAD на організм людини. У результаті дослідження реципієнтам давали однакову кількість калорій щодня протягом усього експерименту. Перші 11 днів учасники поглинали всю норму калорій за один раз, а наступні 11 днів їх розбивали на три прийоми їжі.

Відомо, що в першому випадку харчування було обмежено рамками з 17:00 до 19:00, а завершили дослідження лише 11 учасників. Результати дослідження показують, що під час одного прийому їжі на день дослідники спостерігали більше зниження маси тіла та жирової маси. Проте вчені також помітили, що у реципієнтів знижувалася також м'язова маса та щільність кісток.

Небезпека полягає в тому, що це може призвести до зниження м'язової функції, а також підвищеного ризику переломів кісток, особливо якщо дієта дотримуватиметься більше заявлених у дослідженні 11 днів.

Подібні дослідження також були проведені на мишах та продемонстрували суперечливі результати. Дослідження показали, що миші, які дотримувалися харчування один раз на день, насправді набирали більше ваги, ніж ті, хто споживав їжу кілька разів на день.

Водночас дослідники зазначають, що дієта OMAD насправді може бути корисною для деяких аспектів здоров'я, проте знадобиться більше досліджень, щоб виявити всі сильні та слабкі сторони такого екстремального голодування.

За словами викладачки дієтології Ноттінгемського університету Аманди Ейвері, основна небезпека полягає в тому, що подібні екстремальні голодування широко популяризуються зірками, які, як правило, мають доступ до дієтологів, високоякісних дієт і добавок. Однак для більшості інших подібна дієта може виявитися нестійкою та потенційно шкідливою у довгостроковій перспективі.

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