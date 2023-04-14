Худеет не только тело, но и кости. Ученые рассказали, чем опасен один прием пищи в день

Экстремальное голодание, которое предполагает поглощение дневной нормы калорий за один прием пищи может нанести существенный вред нашему здоровью.

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Знаменитости популяризируют всевозможные диковинные диетические тенденции в течение многих лет. Одной из последних тенденций стала диета "один прием пищи в день" (OMAD), или как ее еще называют экстремальное голодание, которое предполагает, что человек потребляет суточную норму калорий за один прием пищи, пишет Science Alert.

Поклонниками этой диеты являются Брюс Спрингстин и фронтмен Coldplay Крис Мартин, которые утверждают, что такой подход к питанию помогает лучше контролировать вес и поддерживать форму. Однако исследователи отмечают, что подобный подход к питанию является малоизученным и исследователи до конца не знают, какое влияние он оказывает на наше здоровье.

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Известно лишь одно исследование, в котором изучалось влияние OMAD на организм человека. В ходе исследования реципиентам давали одинаковое количество калорий в день в течение всего эксперимента. Первые 11 дней участники поглощали всю норму калорий за один прием пищи, а последующие 11 дней их разбивали на три приема пищи.

Известно, что в первом случае прием пищи был ограничен временными рамками с 17:00 до 19:00, а завершили исследование лишь 11 участников. Результаты исследования показывают, что во время одного приема пищи в день исследователи наблюдали большее снижение массы тела и жировой массы. Однако ученые также заметили, что у реципиентов снижалась также мышечная масса и плотность костей.

Опасность заключается в том, что это может привести к снижению мышечной функции, а также повышенному риску переломов костей, в особенности если диета будет соблюдаться более заявленных в исследовании 11 дней.

Подобные исследования также были проведены на мышах и продемонстрировали противоречивые результаты. Исследования показали, что мыши, которые придерживались питания один раз в день, на самом деле набирали больше веса в сравнении с теми, кто потреблял пищу несколько раз в день.

В то же время исследователи отмечают, что диета OMAD в действительности может быть полезной для некоторых аспектов здоровья, однако потребуется больше исследований, чтобы выявить все сильные и слабые стороны подобного экстремального голодания.

По словам преподавателя диетологии Ноттингемского университета Аманды Эйвери, основная опасность заключается в том, что подобные экстремальные голодания широко популяризируются звездами, у которых, как правило, есть доступ к диетологам, высококачественным диетам и добавкам. Однако для большинства других подобная диета может оказаться неустойчивой и потенциально вредной в долгосрочной перспективе.

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