Поставили точку. Ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение

В новом исследовании почти 1000 ученых со всего мира сошлись во мнении касательно вопроса об отказе от мяса и его пользе для здоровья.

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Последние десятилетия вегетарианцы, веганы и мясоеды активно отстаивают свою позицию и пытаются доказать всему миру, что именно их выбор более полезный для здоровья. Ученые провели сотни исследований на тему различных диет, но так и не смогли прийти к общему мнению. Однако сегодня, похоже, все изменилось, пишет The Age.

В специальном выпуске журнала Animal Frontiers десятки ученых высказали свое мнение относительно мясоедения и его влияния на окружающую среду и здоровье человека. В общей сложности под научной декларацией поставили свои подписи почти 1000 ученых со всего мира, в том числе речь идет о представителях университетов Кембриджа, Эдинбурга, Бристоля, Белфаста, Ньюкасла, Ноттингема и Суррея, а также несколько ученых из ведущего британского сельскохозяйственного университета Harper Adams.

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В своем мета-анализе исследователи отмечают, что продукты животноводства в действительности содержат множество питательных веществ и других соединений, необходимых для здоровья человека. Именно поэтому животноводство столь важно для всего мира и не должно "стать жертвой фанатизма вегетарианцев и веганов".

Исследователи отмечают, что основная проблема отказа от мяса заключается в том, что питательную ценность мяса трудно заменить. Статистика свидетельствует о том, что более бедные сообщества с низким потреблением мяса часто страдают от задержки роста, истощения и анемии, которые вызваны недостатком белка и питательных веществ.

Ученые также предупреждают, что широко распространенное в последние годы стремление к растительной пище и отказу от мяса может оказаться болезненным для здоровья. Отметим, что в исследовании 2020 году ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием красного мяса стала причиной почти 900 000 смертей и стала пятым по значимости диетическим фактором риска.

Однако в новом исследовании ученые утверждают, что необработанное мясо по сути является источником большей части витамина В12 в рационе человека. А также играет важную роль в снабжении нас ретинолом, омега-3 жирными кислотами и минералами, такими как железо и цинк. Кроме того мясо является источником соединений как таурин и креатин, которые необходимы нам для нормальной работы пищеварительной системы.

В другом исследовании ученые не нашли доказательств того, что красное мясо может быть опасно для человека при ежедневном потреблении менее 75 г. Более того, ученые также обнаружили, что связь между красным мясом и развитием болезней стирается, когда оно является частью в целом здоровой диеты.

Один из соавторов статьи, доктор Элис Стнтон из Королевского колледжа хирургов в Ирландии отмечает, что отчет 2019 года, в котором утверждалось, что потребление даже небольшого количества красного мяса вредит здоровью, оказалось полностью ошибочным с научной точки зрения.

В итоге ученые со всего мира сошлись во мнении, что исключение из рациона свежего мяса и молочных продуктов нанесет вред здоровью человека. Особенно негативно это отразится на здоровье женин, детей, людей с низким доходом и пожилых людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поставили точку в долгом споре о том, что вреднее — сахар или жир.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.