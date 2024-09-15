Не такі як усі: чому у тварин-альбіносів червоні очі

Насправді відповідь на питання про те, чому тварини з білим кольором шкіри або шерсті, мають незвичайні очі, криється в тому, що саме надає зоровим органам колір.

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На Землі можна зустріти тварин різних видів, які мають нехарактерне забарвлення. Це тварини-альбіноси, які мають білий або дуже блідий колір шкіри чи хутра. Але при цьому такі тварини мають червоні очі. Але що робить їх такими? Про це пише IFLScience.

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Альбінізм і очі

Щоб зрозуміти, чому у тварин з альбінізмом червоні очі, спочатку потрібно зрозуміти, що таке альбінізм. Це генетична мутація, яка не дозволяє клітинам виробляти меланін, пігмент, що зазвичай надає тварині її колір.

Відсутність меланіну впливає на все тіло тварини, включно з очима. Таким чином, коли очі здаються рожевими або червоними, то це відбувається не через пігмент. Насправді відбувається те, що без меланіну можна тепер побачити кровоносні судини через склеру, або білкову оболонку ока.

Хоча це вражаюча особливість, відсутність меланіну в очах може спричинити проблеми. Річ у тім, що меланін бере участь у розвитку очей, а також у наданні їм кольору. Без цього пігменту у багатьох тварин може бути поганий зір, що може включати проблеми з фокусуванням і сприйняттям глибини.

Лейкізм

Деякі тварини мають характерну блідість альбінізму, але немає червоних очей, а є білі плями на шкірі або шерсті посеред звичайного забарвлення. Іноді це називається частковим альбінізмом, але більш точний термін — це лейкізм.

На відміну від альбінізму, лейкізм передбачає тільки часткову відсутність пігменту, що також не обов'язково спричинено генетикою. Така мутація може бути спричинена пошкодженням клітин, що виробляють пігмент, яке сталося під час розвитку. І це стосується не тільки меланіну, а й інших пігментів.

Лейкізм більш поширений серед тварин, ніж альбінізм.

Меланізм

Коли йдеться про вироблення меланіну, то генетичні мутації можуть піти у зворотному напрямку та призвести до надлишку цього пігменту. Це називається меланізм.

Хоча меланізм у тварин зустрічається рідше, ніж альбінізм і лейкізм, у деяких видів він проявляється часто. Це стосується кішок, адже меланізм — це звичайне явище для багатьох видів цих тварин.

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