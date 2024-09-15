Новая угроза: парниковый газ, в 80 раз мощнее CO2, быстро наполняет атмосферу Земли

Деятельность человека приводит к выбросам в атмосферу планеты примерно 2/3 метана и это очень большая проблема.

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3 года назад страны мира согласились сократить к концу 2020-х годов выбросы такового парникового газа, как метан, на 30%. Таким образом можно получить время для сокращения выбросов углекислого газа. Но недавнее исследование показывает, что глобальные выбросы метана по-прежнему быстро растут и это очень быстрый рост. Сейчас концентрация метана в атмосфере увеличивается так быстро, как никогда еще за почти 40 лет наблюдений, пишет Live Science.

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Хотя естественным источником метана в атмосфере являются некоторые животные, также процессы разложения органики, за последние годы деятельность человека стала основной причиной наполнения атмосферы этим парниковым газом. Ученые обнаружили, что именно из-за людей возникает 2/3 глобальных выбросом метана в атмосферу Земли. Ученые считают, что это большая проблема, которую пока не удается решить, но она повышает темпы изменения климата наряду с выбросами углекислого газа.

После углекислого газа метан является вторым по значимости парниковым газом, созданным деятельностью человека, который способствует глобальному потеплению. Хотя по сравнению с выбросами углекислого газа люди создают меньше метана, последний в 80 раз мощнее СО2 в плане удержания тепла.

Как показывают расчеты, с доиндустриальной эпохи средняя температура на Земле повысилась на 1,2 градуса Цельсия и метан отвечает за повышение на 0,5 градуса. В атмосфере метан быстро смешивается с кислородом и превращается в воду и углекислый газ. В то же время метан существует не так долго, как углекислый газ, который может удерживать тепло тысячи лет.

По словам ученых, выбросы метана в результате деятельности человека увеличились с 2000 по 2020 годы. В 2000-х годах в атмосферу ежегодно попадало дополнительно 6,1 млн тонн метана. В 2010-х годах – уже 20,9 млн тонн. В 2020 году рост выбросов метана достиг 42 млн тонн. За последние 4 года рост концентрации метана стал еще больше и темпы роста сейчас выше, чем когда-либо.

Источником метана, связанного с деятельностью человека, является животноводство, добыча угля, добыча и переработка природного газа, выращивание риса и размещение органических отходов на свалках. Все это приводит к 65% всех выбросов метана.

Остальные выбросы происходят из естественных источников, в первую очередь из-за разложения органики в водно-болотных угодьях, реках и озерах.

По состоянию на 2020 год 5 стран были лидерами по выбросам метана в атмосферу: Китай, Индия, США, Бразилия и Россия. Сейчас выбросы продолжают расти в Китае, странах южной, юго-восточной Азии и на Ближнем Востоке.

По словам ученых, неконтролируемые выбросы метана являются большой проблемой. Недавние наблюдения за концентрацией метана в атмосфере соответствуют климатическим сценариям с повышением средней температуры на 3 градуса Цельсия к 2100 году.

Чтобы удержать повышение глобальной температуры на уровне не выше 1,5 градуса Цельсия, необходимо как можно быстрее сократить выбросы метана. К 2025 году нужно провести сокращение выбросов как минимум на 45%, говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, ученые предупредили мировые организации о новой глобальной угрозе. Устойчивость бактерий к антибиотикам уже не один год нависает над миром в качестве серьезной угрозы. Однако уделяя ей все внимание, мы может пропустить появление не менее опасных угроз для человечества, считают ученые.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили ученые, неандертальцы и древние люди делили территорию с помощью трупов. Исследование показывает, что два разных вида семейства гоминидов начали хоронить своих умерших в одно и то же время и в одном и том же месте.