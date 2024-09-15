Нова загроза: парниковий газ, у 80 разів потужніший за CO2, швидко наповнює атмосферу Землі

Діяльність людини призводить до викидів в атмосферу планети приблизно 2/3 метану і це дуже велика проблема.

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3 роки тому країни світу погодилися скоротити до кінця 2020-х років викиди такого парникового газу, як метан, на 30%. Таким чином можна отримати час для скорочення викидів вуглекислого газу. Але недавнє дослідження показує, що глобальні викиди метану, як і раніше, швидко зростають і це дуже швидке зростання. Зараз концентрація метану в атмосфері збільшується так швидко, як ніколи ще за майже 40 років спостережень, пише Live Science.

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Хоча природним джерелом метану в атмосфері є деякі тварини, також процеси розкладання органіки, за останні роки діяльність людини стала основною причиною наповнення атмосфери цим парниковим газом. Вчені виявили, що саме через людей виникає 2/3 глобальних викидом метану в атмосферу Землі. Науковці вважають, що це велика проблема, яку поки що не вдається розв'язати, але вона підвищує темпи зміни клімату поряд із викидами вуглекислого газу.

Після вуглекислого газу метан є другим за значимістю парниковим газом, створеним діяльністю людини, який сприяє глобальному потеплінню. Хоча порівняно з викидами вуглекислого газу люди створюють менше метану, останній у 80 разів потужніший за СО2 в плані утримання тепла.

Як показують розрахунки, з доіндустріальної епохи середня температура на Землі підвищилася на 1,2 градуса Цельсія і метан відповідає за підвищення на 0,5 градуса. В атмосфері метан швидко змішується з киснем і перетворюється на воду та вуглекислий газ. Водночас метан існує не так довго, як вуглекислий газ, який може утримувати тепло тисячі років.

За словами вчених, викиди метану внаслідок діяльності людини збільшилися з 2000 по 2020 роки. У 2000-х роках в атмосферу щорічно потрапляло додатково 6,1 млн тонн метану. У 2010-х роках — уже 20,9 млн тонн. У 2020 році зростання викидів метану досягло 42 млн тонн. За останні 4 роки зростання концентрації метану стало ще більшим і темпи зростання зараз вищі, ніж будь-коли.

Джерелом метану, пов'язаного з діяльністю людини, є тваринництво, видобуток вугілля, видобуток і переробка природного газу, вирощування рису та розміщення органічних відходів на звалищах. Усе це призводить до 65% усіх викидів метану.

Решта викидів відбувається з природних джерел, насамперед через розкладання органіки у водно-болотних угіддях, річках і озерах.

Станом на 2020 рік 5 країн були лідерами за викидами метану в атмосферу: Китай, Індія, США, Бразилія та Росія. Зараз викиди продовжують зростати в Китаї, країнах південної, південно-східної Азії та на Близькому Сході.

За словами вчених, неконтрольовані викиди метану є великою проблемою. Нещодавні спостереження за концентрацією метану в атмосфері відповідають кліматичним сценаріям з підвищенням середньої температури на 3 градуси Цельсія до 2100 року.

Щоб утримати підвищення глобальної температури на рівні не вище за 1,5 градуса Цельсія, необхідно якомога швидше скоротити викиди метану. До 2025 року потрібно провести скорочення викидів щонайменше на 45%, кажуть автори дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені попередили світові організації про нову глобальну загрозу. Стійкість бактерій до антибіотиків уже не один рік нависає над світом як серйозна загроза. Однак приділяючи їй усю увагу, ми можемо пропустити появу не менш небезпечних загроз для людства, вважають вчені.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували вчені, неандертальці і стародавні люди ділили територію за допомогою трупів. Дослідження показує, що два різних види сімейства гомінідів почали ховати своїх померлих в один і той самий час і в одному і тому ж місці.