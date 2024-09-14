На порозі катастрофи: вчені попередили світові організації про нову глобальну загрозу

Стійкість бактерій до антибіотиків уже не один рік нависає над світом як серйозна загроза. Однак приділяючи їй усю увагу, ми може пропустити появу не менш небезпечних загроз для людства, вважають учені.

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У нещодавно опублікованому коментарі консорціуму міжнародних учених міститься суворе попередження про зростаючу загрозу резистентності грибкових захворювань, яка може призвести до серйозних глобальних проблем охорони здоров'я, якщо не вжити своєчасних заходів. Поки багато хто зайнятий уважним вивченням віспи мавп, що поширюється, до людства може підкрастися інший, ще страшніший, ворог, пише News Medical.

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Група вчених, очолювана дослідниками з Манчестерського університету, Інституту Вестердейка та Амстердамського університету, підкреслює, що багато грибкових патогенів або вже стійкі, або швидко розвивають стійкість до існуючих протигрибкових препаратів, йдеться у зверненні, опублікованому в журналі The Lancet.

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Ці патогени, виявлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно стають причиною смерті приблизно 3,8 млн осіб. Автори стверджують, що нинішня глобальна увага до стійкості бактерій до протимікробних препаратів (AMR) випускає з уваги не менш важливу проблему стійкості грибків. У зв'язку з цим вони закликають учасників майбутньої у вересні зустрічі ООН з AMR розширити її рамки і включити в неї грибкові інфекції.

Без такого включення боротьба з AMR залишиться неповною, а глобальний тягар охорони здоров'я, пов'язаний з грибковими патогенами, може ще більше посилитися, заявляють автори. Стійкість грибків є особливо серйозною проблемою, оскільки вона стала радше нормою, ніж винятком, для всіх чотирьох доступних класів протигрибкових препаратів. Ця резистентність ускладнює лікування інвазивних грибкових інфекцій, таких як спричинені Aspergillus, Candida, Nakaseomyces glabratus і Trichophyton indotineae, які особливо небезпечні для літніх людей і людей з ослабленою імунною системою.

Однією з основних проблем у лікуванні грибкових інфекцій є біологічна схожість між клітинами грибів і людини, що ускладнює розробку препаратів, які можуть ефективно впливати на грибки, не завдаючи шкоди пацієнтам. Доктор Норман ван Рейн з Манчестерського університету, який координував роботу над коментарем, наголошує на недооцінці грибкової резистентності як серйозної небезпеки, що зберігається впродовж десятиліть, незважаючи на зростаючу глобальну загрозу, яку вона становить. Професор Феррі Хаген з Амстердамського університету наголосив на ще одному важливому моменті: розробка нових протигрибкових препаратів стикається з серйозними перешкодами, оскільки агрохімічна промисловість часто виробляє фунгіциди зі схожою дією, що призводить до перехресної стійкості ще до появи нових препаратів на ринку.

Така ситуація ставить людство в небезпечне становище, коли нові методи лікування можуть виявитися неефективними вже до моменту їх появи. Науковці пропонують кілька рекомендацій щодо подолання цієї кризи, включно з глобальними угодами про обмеження використання певних протигрибкових молекул для конкретних цілей, розширенням співпраці для забезпечення продовольчої безпеки та захисту здоров'я людей і тварин, а також приділенням підвищеної уваги грибковим інфекціям у глобальних стратегіях AMR.

Грибкові захворювання не тільки впливають на здоров'я людини, а й мають значні наслідки для сільського господарства. Наприклад, вони є причиною катастрофічних втрат урожаю в усьому світі, що позначається на продовольчій безпеці та глобальній економіці. Ця подвійна загроза лише підкреслює необхідність скоординованих міжнародних заходів у відповідь, які б врівноважували сільськогосподарські потреби та турботу про здоров'я населення.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

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