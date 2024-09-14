На пороге катастрофы: ученые предупредили мировые организации о новой глобальной угрозе

Устойчивость бактерий к антибиотикам уже не один год нависает над миром в качестве серьезной угрозы. Однако уделяя ей все внимание, мы может пропустить появление не менее опасных угроз для человечества, считают ученые.

Related video

В недавно опубликованном комментарии консорциума международных ученых содержится суровое предупреждение о растущей угрозе резистентности грибковых заболеваний, которая может привести к серьезным глобальным проблемам здравоохранения, если не принять своевременных мер. Пока многие заняты внимательным изучением распространяющейся оспы обезьян, к человечеству может подкрасться другой, еще более страшный, враг, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Группа ученых, возглавляемая исследователями из Манчестерского университета, Института Вестердейка и Амстердамского университета, подчеркивает, что многие грибковые патогены либо уже устойчивы, либо быстро развивают устойчивость к существующим противогрибковым препаратам, идется в обращении, опубликованном в журнале The Lancet.

Важно

Одержимый дьяволом. Ученый показал кошмарное фото тарантула, зараженного зомби-грибком

Эти патогены, выявленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ежегодно становятся причиной смерти примерно 3,8 млн человек. Авторы утверждают, что нынешнее глобальное внимание к устойчивости бактерий к противомикробным препаратам (AMR) упускает из виду не менее важную проблему устойчивости грибков. В связи с этим они призывают участников предстоящей в сентябре встречи ООН по AMR расширить ее рамки и включить в нее грибковые инфекции.

Без такого включения борьба с AMR останется неполной, а глобальное бремя здравоохранения, связанное с грибковыми патогенами, может еще больше усугубиться, заявляют авторы. Устойчивость грибков представляет собой особенно серьезную проблему, поскольку она стала скорее нормой, чем исключением, для всех четырех доступных классов противогрибковых препаратов. Эта резистентность осложняет лечение инвазивных грибковых инфекций, таких как вызванные Aspergillus, Candida, Nakaseomyces glabratus и Trichophyton indotineae, которые особенно опасны для пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Одной из основных проблем в лечении грибковых инфекций является биологическое сходство между клетками грибов и человека, что затрудняет разработку препаратов, которые могут эффективно воздействовать на грибки, не причиняя вреда пациентам. Доктор Норман ван Рейн из Манчестерского университета, координировавший работу над комментарием, подчеркивает недооценку грибковой резистентности как серьезной опасности, которая сохраняется на протяжении десятилетий, несмотря на растущую глобальную угрозу, которую она представляет. Профессор Ферри Хаген из Амстердамского университета отметил еще один важный момент: разработка новых противогрибковых препаратов сталкивается с серьезными препятствиями, поскольку агрохимическая промышленность часто производит фунгициды со схожим действием, что приводит к перекрестной устойчивости еще до появления новых препаратов на рынке.

Такая ситуация ставит человечество в опасное положение, когда новые методы лечения могут оказаться неэффективными уже к моменту их появления. Ученые предлагают несколько рекомендаций по преодолению этого кризиса, включая глобальные соглашения об ограничении использования определенных противогрибковых молекул для конкретных целей, расширение сотрудничества для обеспечения продовольственной безопасности и защиты здоровья людей и животных, а также уделение повышенного внимания грибковым инфекциям в глобальных стратегиях AMR.

Грибковые заболевания не только влияют на здоровье человека, но и имеют значительные последствия для сельского хозяйства. Например, они являются причиной катастрофических потерь урожая во всем мире, что сказывается на продовольственной безопасности и глобальной экономике. Эта двойная угроза лишь подчеркивает необходимость скоординированных международных ответных мер, которые бы уравновешивали сельскохозяйственные потребности и заботу о здоровье населения.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.