Неандертальці та стародавні люди ділили територію за допомогою трупів: що з'ясували вчені

Дослідження показує, що два різні види сімейства гомінідів почали ховати своїх померлих в один і той самий час і в одному і тому ж місці.

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Науковці дійшли висновку, що неандертальці, і стародавні люди почали ховати своїх померлих приблизно в один і той самий час і приблизно в одному і тому ж місці. Дослідники вважають, що поховання могли слугувати засобом позначки території, оскільки конкуренція між різними видами гомінідів посилилася. Результати дослідження опубліковані в журналі L'Anthropologie, пише IFLScience.

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Вчені вивчили дані з 17 стародавніх людських поховань по всій Західній Азії і дійшли висновку, що похоронні практики, ймовірно, виникли в регіоні Левант приблизно 120 000 років тому, а потім поширилися в Європу і Африку. Наприклад, найбільш ранні поховання Homo sapiens і неандертальців були знайдені в печерах в Ізраїлі та Іраку.

За словами вчених, дивно, що жоден з видів, мабуть, не перейняв похоронну практику на своїй батьківщині. Сучасні люди прийшли з Африки, але найдавніше відоме поховання на континенті має вік 78 000 років тому. З іншого боку, неандертальці походять з Європи, хоча жодне з їхніх поховань у регіоні не є таким давнім, як скелети з Леванту.

Автори дослідження дійшли висновку, що звичай людських поховань, імовірно, був запроваджений у Леванте, звідки він, імовірно, поширився на неандертальців у Європі. При цьому концентрація поховань середнього палеоліту в Леванті набагато вища, ніж деінде у світі, і ця деталь проливає світло на те, як і чому вперше виникли поховальні практики.

В останній міжльодовиковий період сучасні люди з Африки та неандертальці з Європи мігрували в Левант, який став важливим місцем, де могли взаємодіяти численні групи гомінідів.

За словами вчених, два види, ймовірно, досліджували одні й ті самі території, використовували схожі ресурси і, можливо, навіть мешкали в одних і тих самих печерах.

Тому вчені висувають гіпотезу, що велика кількість поховань цих двох видів у Західній Азії пов'язана з посиленням конкуренції за ресурси і простір. Іншими словами, коли один вид почав ховати своїх померлих, інший міг наслідувати його приклад, щоб заявити про свої права на землю.

Учені виявили, що Homo sapiens і неандертальці ховали померлих різного віку: від немовлят до дорослих. При цьому обидва види також регулярно залишали похоронне приладдя у вигляді решток тварин поруч із трупами.

Водночас неандертальці ховали померлих здебільшого в печері, а сучасні люди — за межами печер. Якщо Homo sapiens завжди клали трупи на спину в зігнутому положенні, то неандертальці ховали померлих у найрізноманітніших положеннях. Неандертальці також клали під голови померлих вапнякові камені і це було схоже на своєрідну подушку. Homo sapiens рідко поміщали камені в могили.

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