Неандертальцы и древние люди делили территорию с помощью трупов: что выяснили ученые

Исследование показывает, что два разных вида семейства гоминидов начали хоронить своих умерших в одно и то же время и в одном и том же месте.

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Ученые пришли к выводу, что неандертальцы, и древние люди начали хоронить своих умерших примерно в одно и то же время и примерно в одном и том же месте. Исследователи считают, что захоронения могли служить средством пометки территории, поскольку конкуренция между различными видами гоминидов усилилась. Результаты исследования опубликованы в журнале L’Anthropologie, пишет IFLScience.

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Ученые изучили данные из 17 древних человеческих захоронений по всей Западной Азии и пришли к выводу, что погребальные практики, вероятно, возникли в регион Левант примерно 120 000 лет назад, а затем распространились в Европу и Африку. Например, самые ранние захоронения Homo sapiens и неандертальцев были найдены в пещерах в Израиле и Ираке.

По словам ученых, удивительно, что ни один из видов, по-видимому, не перенял погребальную практику на своей родине. Современные люди, пришли из Африки, но самое древнее известное захоронение на континенте имеет возраст 78 000 лет назад. С другой стороны, неандертальцы происходят из Европы, хотя ни одно из их захоронений в регионе не является таким древним, как скелеты из Леванта.

Авторы исследования пришли к выводу, что обычай человеческих захоронений, вероятно, был введен в Леванте, откуда он, вероятно, распространился на неандертальцев в Европе. При этом концентрация захоронений среднего палеолита в Леванте намного выше, чем где-либо еще в мире и эта деталь проливает свет на то, как и почему впервые возникли погребальные практики.

В последний межледниковый период современные люди из Африки и неандертальцы из Европы мигрировали в Левант, который стал важным местом, где могли взаимодействовать многочисленные группы гоминидов.

По словам ученых, два вида, вероятно, исследовали одни и те же территории, использовали схожие ресурсы и, возможно, даже обитали в одни х и тех же пещерах.

Поэтому ученые выдвигают гипотезу, что большое число захоронений этих двух видов в Западной Азии связано с усилением конкуренции за ресурсы и пространство. Другими словами, когда один вид начал хоронить своих умерших, другой мог последовать его примеру, чтобы заявить о своих правах на землю.

Ученые обнаружили, что Homo sapiens и неандертальцы хоронили умерших разных возрастов: от младенцев до взрослых. При этом оба вида также регулярно оставляли погребальные принадлежности в виде останков животных рядом с трупами.

В то же время неандертальцы хоронили умерших в основном в пещере, а современные люди — за пределами пещер. Если Homo sapiens всегда клали трупы на спину в согнутом положении, то неандертальцы хоронили умерших в самых разных положениях. Неандертальцы также клали под головы умерших известняковые камни и это было похоже на своеобразную подушку. Homo sapiens редко помещали камни в могилы.

Как уже писал Фокус, археологи в Норвегии нашли сокровище эпохи викингов, которое пролежало там более 1000 лет. Ученые обнаружили набор из четырех украшенных браслетов на месте, где располагалась древняя ферма.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил необычную "книгу" на Марсе. Марсоход Curiosity во время исследования кратера Гейл обнаружил камень, который напоминает книжные страницы.