Нове відкриття: мавпи мають навичку, яку мають тільки дельфіни, слони та люди (фото)

Крихітні мавпочки, що живуть у лісах Південної Америки, мають багато сюрпризів.

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Дуже маленькі мавпочки або мавпи з сімейства ігрункових, як виявилося, сповнені сюрпризів. Вони живуть складним соціальним життям у зграях на верхівках дерев у лісах Південної Америки. Як показало дослідження, опубліковане в журналі Science, члени зграї мавп навіть називають один одного по іменах. Це можуть робити тільки істоти, відомі своїм інтелектом: слони, дельфіни і люди, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, мавпи з родини ігрункових, використовують особливі крики для ідентифікації та спілкування один з одним. Досі єдиними приматами, які ідентифікували один одного на ім'я вважалися лише люди. Результати дослідження можуть допомогти краще зрозуміти походження мови у наших предків.

Щоб розкрити секрети мавп, автори записали природні розмови між парами приматів, які не могли бачити один одного, але могли чути. Дослідники прослуховували особливі крики, які, як вважалося, можуть бути унікальним типом звуків для комунікації. Мавпи використовують ці звуки для формування діалогів і в них також можуть бути закодовані подробиці про те, хто їх видає, припустили вчені.

Через відмінні особливості звуків вчені висунули гіпотезу, що під час діалогів мавпи можуть використовувати ці звуки, щоб маркувати один одного, тобто по суті давати імена. Дослідження показало, що мавпи дійсно використовують відмітні звуки, щоб вказувати на ту чи іншу особину. При цьому мавпочки точно сприймали і реагували на звуки, спрямовані на них.

Дуже маленькі мавпочки або мавпи з сімейства ігрункових, як виявилося, сповнені сюрпризів. Вони живуть складним соціальним життям у зграях на верхівках дерев у лісах Південної Америки Фото: ScienceAlert

За словами вчених, це відкриття підкреслює складність соціальної комунікації серед мавп, що живуть у Південній Америці. Дослідження показало, що члени зграї також використовують специфічні вокальні мітки для звернення до кожної особини і послідовно використовують певні звукові особливості для кодування певних імен.

Вчені вважають, що ім'я кожної особини, ймовірно, стає загальновідомим у зграї за допомогою соціального навчання, і це відбувається не тільки серед молодих або близькоспоріднених мавп. Дослідження показало, що навіть не споріднені дорослі мавпи можуть отримувати один від одного імена і деталі вимови таким чином, що вони вивчають як імена, так і діалекти від інших членів зграї в дикій природі.

Мавпочки з сімейства ігрункових мешкають у тропічних лісах по всій Південній Америці, де голосове позначення кожного окремого члена зграї може дати адаптивну перевагу, вважають вчені. Видимість обмежена в густих верхівках дерев, але використання голосових міток як імен може допомогти мавпам підтримувати соціальні зв'язки і згуртованість групи. Можливо, деякі з предків людини розвивали соціальну комунікацію і мову в такий самий спосіб, кажуть учені.

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