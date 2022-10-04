Вагітність у космосі: вчені розповіли, наскільки це можливо та безпечно для людини

Поки вчені не бачать можливості для нормального розвитку плоду у космосі, але нові дослідження можуть змінити цю ситуацію.

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Космос — це небезпечне місце існування для людини. Проте вже зовсім скоро людство створить нові космічні станції та колонії на інших планетах. Це означає, що люди не просто там житимуть і працюватимуть, а й будуватимуть стосунки, заводитимуть сім'ю та дітей. Тому вчені намагаються з'ясувати, чи зможемо ми легко розмножуватися в середовищі, яке відрізняється від земного. Нові дослідження припускають, що можливі передумови для цього існують, пише Space.

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"Вже відомо, що космічне випромінювання може негативно вплинути на клітини людини і навіть призвести до руйнування ДНК. Але ще мало що відомо про те, як мікрогравітація, яка є на борту, наприклад, МКС, а в майбутньому буде присутня на борту інших станцій і космічних кораблів може вплинути на наші клітини, на процеси, які в них відбуваються», — каже Джоанна Бріджер із Лондонського університету Брунеля.

За словами вченої, поки починаються дослідження того, як вплив мікрогравітації може вплинути на активність наших клітин. Експерименти з ембріональними стовбуровими клітинами та моделі розвитку ембріонів у перші кілька тижнів їх перебування в космосі допоможуть визначити, чи зможуть жінки народжувати дітей у космосі та колоніях на інших планетах.

[ + – ] За словами вченої, поки починаються дослідження того, як вплив мікрогравітації може вплинути на активність наших клітин. Експерименти з ембріональними стовбуровими клітинами та моделі розвитку ембріонів у перші кілька тижнів їх перебування в космосі допоможуть визначити, чи зможуть люди народжувати дітей у космосі та колоніях на інших планетах Фото: Getty Images

У межах проведених досліджень вчені вже оцінили можливість розмноження в космосі у комах, земноводних, риб, плазунів, птахів та гризунів. Наприклад, результати для риб, жаб та геконів показали, що вони можуть виробляти запліднені яйця під час космічного польоту, і це потомство зможе вижити на Землі.

"Але зі ссавцями, до яких належать і люди, справа дещо інакша. Дослідження мишей, наприклад, показало, що їхній репродуктивний цикл був порушений під впливом мікрогравітації. Також були помічені негативні неврологічні зміни у щурів", — каже Бріджер.

Вчені вважають, що клітини ссавців менш пристосовані до роботи за умов космосу. Таким тваринам, як і людям, потрібна земна гравітація для розвитку плоду. Гравітація серед іншого допомагає встановити правильну структуру тіла плода, гарантуючи, що клітини розвиваються у потрібних місцях, у потрібній кількості та з правильною просторовою орієнтацією.

Вчені вже проводили дослідження, щоб дізнатися, чи мікрогравітація впливає на ембріональні стовбурові клітини, які можуть розвиватися у всі клітини тіла. Вже є деякі докази того, що мікрогравітація впливає на їхню здатність перетворюватися на бажані типи клітин.

"Але існує можливість отримання стовбурових клітин людини з нормальних зрілих клітин нашого організму, які називаються індукованими стовбуровими клітинами. Експерименти на Землі показали, що такі клітини розмножуються швидше за умов мікрогравітації. Зараз йдуть експерименти на МКС, які мають підтвердити наземні результати", — каже Бріджер.

[ + – ] "Але існує можливість отримання стовбурових клітин людини з нормальних зрілих клітин нашого організму, які називаються індукованими стовбуровими клітинами. Експерименти на Землі показали, що такі клітини розмножуються швидше за умов мікрогравітації. Зараз йдуть експерименти на МКС, які мають підтвердити наземні результати", — каже Бріджер Фото: Business Insider

За словами вченої, також досі точно не зрозуміло, як низька гравітація вплине на запліднення, на вироблення гормонів і на процес народження дитини.

"Я вважаю, що можливо люди зможуть врятуватися від негативного впливу мікрогравітації в процесі запліднення, вагітності та народження за допомогою втручання в організм на клітинному рівні. Звичайно ж ще одним способом змінити ситуацію на краще буде створення на космічному кораблі або колонії гравітації максимально схожої на земну. Але зараз подібні дослідження лише починаються", — каже Бріджер.

"Наразі тим, кому пощастило побувати в космосі, краще не намагатися завагітніти до, під час або відразу після космічного польоту", — резюмує Бріджер.

Фокус вже писав про те, що вчені хочуть створити "ферму" ембріонів, вирощених у механічній матці. Ізраїльська компанія хоче зробити людство "молодшим і здоровішим", а для цього планує використовувати людські ембріони, вирощені зі стовбурових клітин.

Також Фокус писав про недавнє дослідження, яке показало, що в астронавтів, які повернулися з космосу, було виявлено генетичні мутації.