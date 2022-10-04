Беременность в космосе: ученые рассказали, насколько это возможно и безопасно для человека

Пока что ученые не видят возможности для нормального развития плода в космосе, но новые исследования могут изменить эту ситуацию.

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Космос – это опасная среда обитания для человека. Тем не менее уже совсем скоро человечество создаст новые космические станции и колонии на других планетах. Это значит, что люди будут не просто там жить и работать, но и строить отношения, заводить семью и детей. Поэтому ученые пытаются выяснить, сможем ли мы легко размножаться в среде, которая отличается от земной. Новые исследования предполагают, что возможные предпосылки к этому существуют, пишет Space.

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"Уже известно, что космическое излучение может негативно повлиять на клетки человека и даже привести к разрушению ДНК. Но еще мало что известно о том, как микрогравитация, которая присутствует на борту, например, МКС, а в будущем будет присутствовать на борту других станций и космических кораблей, может повлиять на наши клетки, на процессы, которые в них происходят", — говорит Джоанна Бриджер из Лондонского университета Брунеля.

По словам ученой, пока только начинаются исследования того, как воздействие микрогравитации может повлиять на активность наших клеток. Эксперименты с эмбриональными стволовыми клетками и модели развития эмбрионов в первые несколько недель их пребывания в космосе помогут определить, смогут ли женщины рожать детей в космосе и в колониях на других планетах.

[ + – ] По словам ученой, пока только начинаются исследования того, как воздействие микрогравитации может повлиять на активность наших клеток. Эксперименты с эмбриональными стволовыми клетками и модели развития эмбрионов в первые несколько недель их пребывания в космосе помогут определить, смогут ли люди рожать детей в космосе и в колониях на других планетах Фото: Getty Images

В рамках проведенных исследований ученые уже оценили возможность размножения в космосе у насекомых, земноводных, рыб, пресмыкающихся, птиц и грызунов. Например, результаты для рыб, лягушек и гекконов показали, что они могут производить оплодотворенные яйца во время космического полета, и это потомство сможет выжить на Земле.

"Но с млекопитающими, к которым относятся и люди, дело обстоит несколько иначе. Исследование мышей, например, показало, что их репродуктивный цикл был нарушен под влиянием микрогравитации. Также были замечены негативные неврологические изменения у крыс", — говорит Бриджер.

Ученые считают, что клетки млекопитающих менее приспособлены для работы в условиях космоса. Таким животным, как и людям, нужна земная гравитация для нормального развития плода. Гравитация среди прочего помогает установить правильную структуру тела плода, гарантируя, что клетки развиваются в нужных местах, в нужном количестве и с правильной пространственной ориентацией.

Ученые уже проводили исследования, чтобы узнать, влияет ли микрогравитация на эмбриональные стволовые клетки, которые могут развиваться во все клетки тела. Уже есть некоторые доказательства того, что микрогравитация влияет на их способность превращаться в желаемые типы клеток.

"Но существует возможность получения стволовых клеток человека из нормальных зрелых клеток нашего организма, которые называются индуцированными стволовыми клетками. Эксперименты на Земле показали, что такие клетки размножаются быстрее в условиях микрогравитации. Сейчас идут эксперименты на МКС, которые должны подтвердить наземные результаты", — говорит Бриджер.

[ + – ] "Но существует возможность получения стволовых клеток человека из нормальных зрелых клеток нашего организма, которые называются индуцированными стволовыми клетками. Эксперименты на Земле показали, что такие клетки размножаются быстрее в условиях микрогравитации. Сейчас идут эксперименты на МКС, которые должны подтвердить наземные результаты", — говорит Бриджер Фото: Business Insider

По словам ученой, также до сих пор точно не ясно, как низкая гравитация повлияет на оплодотворение, на выработку гормонов, и на сам процесс рождения ребенка.

"Я считаю, что возможно люди смогут спастись от негативного влияния микрогравитации в процессе оплодотворения, беременности и рождения с помощью вмешательства в организм на клеточном уровне. Конечно же еще одним способом изменить ситуацию к лучшему будет создание на космическом корабле или в колонии гравитации максимально похожей на земную. Но сейчас подобные исследования только начинаются", — говорит Бриджер.

"На данный момент тем, кому посчастливилось побывать в космосе, лучше не пытаться забеременеть до, во время или сразу после космического полета", — резюмирует Бриджер.

Фокус уже писал о том, что ученые хотят создать "ферму" эмбрионов, выращенных в механической матке. Израильская компания хочет сделать человечество "моложе и здоровее", а для этого планирует использовать человеческие эмбрионы, выращенные из стволовых клеток.

Также Фокус писал о недавнем исследовании, которое показало ,что у астронавтов, вернувшихся из космоса, были обнаружены генетические мутации.