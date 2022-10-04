Почти как в Матрице. Ученые хотят создать "ферму" эмбрионов, выращенных в механической матке

Новость о том, что Renewal Bio намерены выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а после использовать их в ряде экспериментов всколыхнула научное сообщество.

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Израильская биотехническая фирма Renewal Bio ставит перед собой задачу сделать человечество "моложе и здоровее" и планирует использовать для этого человеческие эмбрионы, выращенные из стволовых клеток, пишет Daily Mail.

По словам биолога стволовых клеток Джейкоба Ханна, который также является соучредителем Renewal Bio, в своем новом исследовании они с коллегами рассматривают человеческие эмбрионы в качестве "лучшего 3D-биопринтера", способного помочь ученым создать необходимые органы и ткани.

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Ранее ученые во главе с Ханна провели эксперимент, в котором им удалось вырастить естественные мышиные эмбрионы из стволовых клеток в механической матке. По словам исследователей, полученные эмбрионы действительно выглядели "великолепно" и были очень похожи на натуральные. Однако ученые не планируют останавливаться на этом — их дальнейший шаг выращивать человеческие эмбрионы тем же образом.

[ + – ] Процесс выращивания мышиных эмбрионов в механической матке. Фото: cell.com

Ханна заявил, что в дальнейших исследованиях он планирует использовать собственную кровь и стволовые клетки, а также биоматериал еще нескольких добровольцев. В результате они планируют вырастить синтетический человеческий материал — по мнению ученых, в дальнейшем такие эмбрионы могут быть использованы для лечения различных болезней, в том числе бесплодия, а также укрепления иммунной системы людей старшего возраста и других способов продления жизни.

Увы, часть ученого сообщества скептически отнеслась к подобной задумке. Так, по словам специалиста по стволовым клеткам из Института молекулярной биотехнологии в Вене Николя Риврона, он попросту не видит в этом необходимости — "зачем это делать?". По мнению ученого, коллегам достаточно создать лишь "минимальную эмбриональную систему" для получения интересующих клеток, но вовсе нет смысла выращивать синтетические человеческие эмбрионы.

В то же время Ханна настаивает на том, что эмбрионы в пробирке нельзя считать жизнеспособными, а потому и этического конфликта быть не может. Ученый уверяет, что синтетические эмбрионы не способны выжить вне механической матки, потому что у них отсутствует плацента или пуповина, связанная с матерью — они буквально погибнут, если их пересадить в настоящую матку.

Ханна настаивает, что называть синтетические 40-дневные эмбрионы "мини-собой", даже если в них использован ваш биоматериал попросту "неверно".

По словам и.о. гендиректора компании Омри Амирав-Дрори, их синтетические эмбрионы открывают новые подходы к изучению фертильности и долголетия. В дальнейшем такой подход может стать массивной платформой для более глубоких исследований в этих областях.

Ранее Фокус писал о том, что ученым разрешили выращивать человеческие эмбрионы дольше 14 дней — первый шаг к клонированию сделан.