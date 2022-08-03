Без оплодотворения: ученые впервые создали синтетические эмбрионы

Израильские ученые сделали прорыв в науке, создав эмбрионоподобные структуры без сперматозоидов и яйцеклеток. Открытие дало старт дискуссии об этичности таких исследований.

Ученые из израильского Института Вейцмана в ходе исследований обнаружили, что стволовые клетки мышей могут самостоятельно собираться в ранние эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и сердцем, пишет Guardian. Созданные ими эмбрионы назвали синтетическими, так как для их производства не нужны оплодотворенные яйцеклетки.

[ + – ] Синтетические эмбрионы практически полностью идентичны естественным

Предполагается, что это открытие поможет лучше понять процесс формирования органов и тканей во время развития естественных эмбрионов. Исследователи также считают, что их работа позволит сократить количество экспериментов на животных и в конечном итоге проложить путь к новым источникам клеток и тканей для трансплантации человека. Например, с помощью технологии можно будет преобразовывать клетки кожи в стволовые клетки костного мозга, чтобы лечить лейкемию

"Мы показываем, что эмбриональные стволовые клетки генерируют целые синтетические эмбрионы, включая плаценту и желточный мешок, окружающие эмбрион, — сказал руководитель исследования, профессор Джейкоб Ханна. — Мы действительно взволнованы этой работой и ее последствиями".

Как действовали исследователи?

Некоторые клетки были предварительно обработаны химическими веществами, которые включали генетические программы для развития в плаценту или желточный мешок, в то время как другие развивались без вмешательства.

Большинству стволовых клеток не удалось сформировать эмбрионоподобные структуры, но около 0,5% объединились в маленькие шарики, из которых выросли отдельные ткани и органы.

В сравнении с естественными эмбрионами мыши внутренняя структура и генетические профили клеток синтетических эмбрионов были идентичными на 95%.

Этическая проблема

О Ханне уже писали все мировые СМИ в 2021 году, когда он с той же командой построил механическую матку, которая позволила развиваться естественным эмбрионам мыши.

[ + – ] Созданная командой Джейкоба Ханны механическая матка, в которой развивались эмбрионы мышей

Теперь он основал компанию Renewal Bio, целью которой является выращивание синтетических эмбрионов человека для получения тканей и клеток для лечения различных заболеваний.

"В Израиле и многих других странах, таких как США и Великобритания, это законно и обеспечивает этическую и техническую альтернативу использованию эмбрионов", — сказала Ханна.

В то же время его коллега из британского Институте Фрэнсиса Крика Джеймс Бриско считает, что уже сейчас важно обсудить, как лучше всего регулировать такую деятельность, прежде чем будут созданы человеческие синтетические эмбрионы.

"Сейчас самое время рассмотреть наилучшие правовые и этические рамки для регулирования исследований и использования синтетических эмбрионов человека и обновить действующие правила", — сказал он.

Генетик Пол Тезар подчеркивает, что чем больше ученые работают с эмбрионами, полученными из стволовых клеток, совершенствуя технологии, тем меньше будут отличаться синтетические и натуральные эмбрионы.

"Ученые и общество должны собраться вместе, чтобы решить, где проходит грань, и определить, что является этически приемлемым", — подчеркнул он.

Напомним, недавно ученые из ЦЕРН обнаружили новые структуры. Они существуют всего одну стотысячную миллиардной доли секунды, но могут объяснить, как формируется наша Вселенная.