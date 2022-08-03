Без запліднення: вчені вперше створили синтетичні ембріони

Ізраїльські вчені зробили прорив у науці, створивши ембріоноподібні структури без сперматозоїдів та яйцеклітин. Відкриття дало старт дискусії про етичність таких досліджень.

Вчені з ізраїльського Інституту Вейцмана під час досліджень виявили, що стовбурові клітини мишей можуть самостійно збиратися в ранні ембріоноподібні структури з кишечником, зачатками мозку та серцем, пише Guardian. Створені ними ембріони назвали синтетичними, оскільки для їх створення не потрібні запліднені яйцеклітини.

[ + – ] Синтетичні ембріони практично повністю ідентичні природним

Вважається, що це відкриття допоможе краще зрозуміти процес формування органів і тканин під час розвитку природних ембріонів. Дослідники також вважають, що їхня робота дозволить скоротити кількість експериментів на тваринах і зрештою прокласти шлях до нових джерел клітин і тканин для трансплантації людини. Наприклад, за допомогою технології можна буде перетворювати клітини шкіри на стовбурові клітини кісткового мозку, щоб лікувати лейкемію.

"Ми показуємо, що ембріональні стовбурові клітини генерують цілі синтетичні ембріони, включаючи плаценту та жовтковий мішок, що оточують ембріон, — сказав керівник дослідження, професор Джейкоб Ханна. — Ми дійсно схвильовані цією роботою та її наслідками".

Як діяли дослідники?

Деякі клітини були попередньо оброблені хімічними речовинами, які включали генетичні програми для розвитку в плаценту або жовтковий мішок, тоді як інші розвивалися без втручання.

Більшості стовбурових клітин не вдалося сформувати ембріоноподібні структури, але близько 0,5% об'єдналися у маленькі кульки, з яких виросли окремі тканини та органи.

У порівнянні з природними ембріонами миші, внутрішня структура та генетичні профілі клітин синтетичних ембріонів були ідентичними на 95%.

Етична проблема

Про Ханну вже писали всі світові ЗМІ у 2021 році, коли він з тією самою командою збудував механічну матку, яка дозволила розвиватися природним ембріонам миші.

[ + – ] Створена командою Джейкоба Ханни механічна матка, у якій розвивалися ембріони мишей

Тепер він заснував компанію Renewal Bio, метою якої є вирощування синтетичних ембріонів людини для отримання тканин та клітин для лікування різних захворювань.

"В Ізраїлі та багатьох інших країнах, таких як США та Великобританія, це законно і забезпечує етичну та технічну альтернативу використанню ембріонів", — сказала Ханна.

Водночас, його колега з британського Інституту Френсіса Крика Джеймс Бріско вважає, що вже зараз важливо обговорити, як найкраще регулювати таку діяльність, перш ніж будуть створені людські синтетичні ембріони.

"Зараз саме час розглянути найкращі правові та етичні рамки для регулювання досліджень та використання синтетичних ембріонів людини та оновити чинні правила", — сказав він.

Генетик Пол Тезар наголошує, що чим більше вчені працюють з ембріонами, отриманими зі стовбурових клітин, удосконалюючи технології, тим менше відрізнятимуться синтетичні і натуральні ембріони.

"Вчені та суспільство повинні зібратися разом, щоб вирішити, де проходить межа, і визначити, що є етично прийнятним", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно вчені з ЦЕРН виявили нові структури. Вони існують лише одну стотисячну мільярдної частки секунди, але можуть пояснити, як формується наш Всесвіт.