Великий адронний колайдер зробив відкриття за день після запуску: що знайшли вчені

Вчені на Великому адронному колайдері знайшли нові способи поєднання найменших елементарних частинок, які відомі на сьогодні.

Нові структури, які виявили вчені з ЦЕРН, існують лише одну стотисячну мільярдної частки секунди, але вони можуть пояснити, як формується наш Всесвіт, повідомляє ВВС.

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Вчені на Великому адронному колайдері, який знаходиться у Швейцарії, змогли виявити новий спосіб об'єднання кварків. Кварки — це елементарні частинки, які є фундаментальною складовою відомої нам матерії. З трьох кварків складаються протони та нейтрони, які зі свого боку є складовою ядра атомів. А з атомів складається вся матерія, тобто весь відомий нам Всесвіт.

Докладно про те, що таке кварки й те, що вчені стали ближчими до відкриття нової сили природи, Фокус вже писав.

Екзотична матерія та нові частинки

Але кілька років тому вчені з ЦЕРН заявили про існування так званої "екзотичної" матерії. Суть у тому, що деякі конфігурації кварків мають свої відмінні від інших таких частинок особливості. На думку вчених, ця екзотична матерія складається із субатомних частинок, які поєднують 4 та 5 кварків. Ці частинки назвали тетракварки та пентакварки.

У результаті нового експерименту на Великому адронному колайдері, фізикам вдалося виявити один новий пентакварк і два нові тетракварки. Зараз кількість виявлених таких частинок вже дійшла до 21. Кожна з виявлених елементарних частинок унікальна, але найбільше вчених здивував спосіб їх об'єднання.

Новий пентакварк розпадається на такі частинки, на які не розпадеться жоден інший пентакварк. А два нових тетракварки мають однакову масу, і вчені вважають, що вони можуть бути першою відомою науці парою структур, які складають екзотичну матерію.

[ + – ] Вчені на Великому адронному колайдері, який знаходиться у Швейцарії, змогли виявити новий спосіб об'єднання кварків Фото: ЦЕРН

На шляху до нової теорії

За словами вчених, тепер даних елементарних частинок достатньо для того, щоб їх правильно класифікувати та розставити по місцях у таблиці, яка буде схожа на періодичну таблицю хімічних елементів. Так, вчені зможуть створити теорію, яка зможе пояснити екзотичну матерію.

Здавалося б, у чому може бути важливість нового відкриття, що стосується нової форми взаємодії між кварками та дрібних відмінностей між ними. Але саме взаємодія між кварками створює так звану сильну взаємодію — одну з чотирьох фундаментальних сил природи у Всесвіті. За допомогою сильної взаємодії внутрішня частина атомів, так би мовити, утримується разом, і атоми не розпадаються. Якщо говорити глобально, то завдяки цьому весь наш Всесвіт і матерія, що його складає, має цілісну структуру.

"Дуже складно розрахувати правильно сильну взаємодію і ми не можемо точно передбачити, як групуватимуться екзотичні пентакварки та тетракварки. Але ми сподіваємося, що нові дані допоможуть нам розібратися з цим питанням і ми розробимо теорії, які пояснять їх існування", — каже Кріс Паркс із Манчестерського університету, Великобританія.

[ + – ] Два нових тетракварки мають однакову масу, і вчені вважають, що вони можуть бути першою відомою наукою парою структур, які складають екзотичну матерію Фото: wikipedia

Нова частка з 6 кварків

Після модернізації Великий адронний колайдер почав роботу 4 липня 2022 року, і вчені сподіваються зробити на ньому нові відкриття. Це стосується й елементарних частинок, які матимуть 6 пов'язаних між собою кварків.

За словами вчених, на відміну від виявлених нових тетракварків та пентакварків, які існують лише одну стотисячну мільярдної частки секунди, нові частки існуватимуть довше — одну стомільярдну частку секунди.

Звичайно, складно уявити цей проміжок часу, але всі ці частинки рухаються майже зі швидкістю світла і залишають після себе неймовірно короткий слід — завдовжки кілька міліметрів. Але ці дані дозволяють вченим робити нові відкриття.

Також Фокус вже писав про те, що вченим із ЦЕРН вдалося виявити Х частинки, які існували в перші секунди після народження Всесвіту.

Нагадуємо, що фізикам вдалося точно дізнатися про масу найважчої з відомих науці елементарних частинок.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розігнати Великий адронний колайдер до рекордних 1,6 млрд зіткнень на секунду.