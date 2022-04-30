Учені на Великому адронному колайдері зробили ще один прорив у фізиці: що сталося

Фізикам вдалося вирахувати масу найважчої з відомих частинок із безпрецедентною точністю.

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Учені з ЦЕРНу змогли точно виміряти масу елементарної частки, яка називається t-кварк. Вона найважча з усіх відомих науці елементарних частинок. Отримані дані ще більше наближають учених до кращого розуміння того, як улаштований Усесвіт, повідомляє ScienceAlert.

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Щоб мати уявлення про ті чи інші елементарні частинки фізики зіштовхують пучки протонів у Великому адронному колайдері. Внаслідок цього процесу з'являється в тому числі й t-кварк.

Згідно з повідомленням ЦЕРНу, нові дані, отримані в результаті недавнього експерименту, показали, що маса t-кварка — 172,76 гігаелектронвольт (ГеВ). І цей результат на 0,12 ГеВ точніший, ніж попередні розрахунки.

Хоча цей результат сам собою є великим кроком уперед для фізики елементарних частинок, у ЦЕРНі вважають, що під час майбутніх експериментів можна буде досягти ще точніших результатів.

[ + – ] Згідно з повідомленням ЦЕРНу, нові дані, отримані в результаті недавнього експерименту, показали, що маса t-кварка — 172,76 гігаелектронвольт (ГеВ) Фото: ЦЕРН

За словами вчених, t-кварк отримує свою масу від зв'язку з невловимим бозоном Хіггса. Цей зв'язок є найсильнішим, про який тільки відомо в Стандартній моделі елементарних частинок. Варто нагадати про те, що t-кварк після своєї появи у Великому адронному колайдері майже завжди розпадається на W-бозон і на b-кварк.

Фокус уже писав про те, що фізики в результаті експерименту виявили, що W-бозон має більшу масу, ніж передбачає Стандартна модель фізики елементарних частинок. Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що вся Стандартна модель помилкова, як і наше уявлення про Всесвіт. Тому так важливо знати максимально точну масу t-кварка, адже за допомогою цих даних учені можуть отримати точнішу інформацію як про бозон Хіггса, так і про W-бозон.

Фокус також писав про те, що вчені розпочали пошук поки що невідомої п'ятої сили природи на Великому адронному колайдері. Якщо вона існує, то це призведе до створення абсолютно нової фізики та нового розуміння устрою Всесвіту.

Нагадуємо, що вченим вдалося встановити новий рекорд на Великому адронному колайдері. Їм вдалося прискорити пучки протонів до вищої енергії, ніж будь-коли раніше.