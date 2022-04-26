На Великому адронному колайдері встановлено світовий рекорд: у чому суть успіху

Великий адронний колайдер зміг прискорити пучки протонів до вищої енергії, ніж будь-коли раніше.

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Фахівці з ЦЕРНу провели модернізацію Великого адронного колайдера (ВАК) та запустили його знову 22 квітня після перерви. Вже 25 квітня вчені повідомили, що ВАК встановив новий світовий рекорд із прискорення пучків протонів, повідомляє Space.

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ВАК є найбільшим і найпотужнішим прискорювачем частинок у світі. Він розташований у ЦЕРНі недалеко від Женеви, Швейцарія, і його довжина становить понад 27 км. Перший запуск після модернізації колайдера ознаменував собою початок підготовчих робіт до початку нової активної фази роботи ВАК, яка розпочнеться влітку цього року та триватиме щонайменше до 2026 року.

Рекордне прискорення

Саме під час першого тестового запуску ВАК зміг прискорити пучки протонів до вищої енергії, ніж будь-коли раніше. У повідомленні ЦЕРН говориться, що два пучки протонів вдалося прискорити до енергії 6,8 тераелектронвольт (ТеВ) на кожен пучок. І це наразі є світовим рекордом, адже до цього колайдер міг прискорювати пучки частинок енергії лише до 6,5 ТеВ.

Основний принцип роботи ВАК полягає в тому, що він прискорює два пучки частинок, таких як протони, назустріч один одному. Саме зіткнення пучків елементарних частинок дозволяють фізикам вивчати нові форми поведінки частинок, а також дозволяє відкривати раніше невідомі аспекти фізики. Вчені під час запуску ставили собі завдання збільшити прискорення частинок, і це вдалося завдяки встановленим оновленням у ВАК.

[ + – ] Основний принцип роботи ВАК полягає в тому, що він прискорює два пучки частинок, таких як протони, назустріч один одному. Саме зіткнення пучків елементарних частинок дозволяють фізикам вивчати нові форми поведінки частинок, а також дозволяє відкривати раніше невідомі аспекти фізики Фото: ЦЕРН

Що таке 1 тераелектронвольт?

Ця енергія еквівалентна 1 трильйону електронвольт, і якщо говорити про кінетичну енергію, то ця кількість порівняна з енергією комара, що летить. Може, це звучить і не дуже переконливо та не здається занадто великою кількістю енергії, але для одного протона — це неймовірно величезне значення.

Тепер, коли потужність ВАК зросла, вчені можуть розпочати не тільки вивчення нових закономірностей поведінки елементарних частинок. Дослідники можуть розпочати вивчення таких таємничих комічних явищ як темна матерія. За допомогою ВАК учені навіть можуть змінити наше уявлення про Всесвіт і змінити всю фізику, яку ми знаємо.

Фокус уже писав про те, що фізики за допомогою Великого адронного колайдера розпочинають пошук п'ятої сили природи. Ще минулого року вчені з ЦЕРНу виявили незвичну аномалію, яка відтоді спричиняє суперечки в науковому світі. Якщо ж нові експерименти підтвердять, що отримані дані правильні, це говоритиме про відкриття раніше невідомого явища та змінить наше уявлення про фізику.