На Большом адронном коллайдере установлен мировой рекорд: в чем суть успеха

Большой адронный коллайдер смог ускорить пучки протонов до более высокой энергии, чем когда-либо раньше.

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Специалисты из ЦЕРНа провели модернизацию Большого адронного коллайдера (БАК) и запустили его снова 22 апреля после перерыва. Уже 25 апреля ученые сообщили о том, что БАК установил новый мировой рекорд по ускорению пучков протонов, сообщает Space.

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БАК является самым большим и самым мощным ускорителем частиц в мире. Он расположен в ЦЕРНе недалеко от Женевы, Швейцария и его длина составляет более 27 км. Первый запуск после модернизации коллайдера ознаменовал собой начало подготовительных работ к началу новой активной фазы работы БАК, которая начнется летом этого года и продлится минимум до 2026 года.

Рекордное ускорение

Именно во время первого тестового запуска БАК смог ускорить пучки протонов до более высокой энергии, чем когда-либо раньше. В сообщении ЦЕРНа говорится, что два пучка протонов удалось ускорить до энергии 6,8 тераэлектронвольт (ТэВ) на каждый пучок. И это является мировым рекордом на данный момент, ведь до этого коллайдер мог ускорять пучки частиц только энергии 6,5 ТэВ.

Основной принцип работы БАК состоит в том, что он ускоряет два пучка частиц таких как протоны навстречу друг другу. Именно столкновения пучков элементарных частиц позволяют физикам изучать новые формы поведения частиц, а также позволяет открывать ранее неизвестные аспекты физики. Ученые во время запуска ставили перед собой задачу увеличить ускорение частиц и им это удалось благодаря установленным обновлениям в БАК.

[ + – ] Основной принцип работы БАК состоит в том, что он ускоряет два пучка частиц таких как протоны навстречу друг другу. Именно столкновения пучков элементарных частиц позволяют физикам изучать новые формы поведения частиц, а также позволяет открывать ранее неизвестные аспекты физики Фото: CERN

Что такое 1 тераэлектронвольт?

Эта энергия эквивалентна 1 триллиону электронвольт и если говорить о кинетической энергии, то это количество сравнимо с энергией летящего комара. Может это звучит и не очень убедительно и не кажется слишком большим количеством энергии, но для одного протона – это просто невероятно огромное значение.

Теперь, когда мощность БАК выросла, ученые могут приступить не только к изучению новых закономерностей поведения элементарных частиц. Исследователи могут начать изучение таких таинственных комических явлений, как темная материя. С помощью БАК ученые даже могут изменить наше представление о Вселенной и изменить всю физику, которую мы знаем.

Фокус уже писал о том, что физики с помощью Большого адронного коллайдера начинают поиск пятой силы природы. Еще в прошлом году ученые из ЦЕРНа обнаружили необычную аномалию, которая с тех пор вызывает споры в научном мире. Если же новые эксперименты подтвердят, что полученные данные верны, то это будет говорить об открытии ранее неизвестного явления и изменит наше представление о существующей физике.