Ученые на Большом адронном коллайдере совершили еще один прорыв в физике: что произошло

Физикам удалось вычислить массу самой тяжелой из известных частиц с беспрецедентной точностью.

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Ученые из ЦЕРНа смогли точно измерить массу элементарной частицы, которая называется t-кварк. Она самая тяжелая из всех известных науке элементарных частиц. Полученные данные еще больше приближают ученых к лучшему пониманию того, как устроена Вселенная, сообщает ScienceAlert.

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Чтобы иметь представление о тех или иных элементарных частицах физики сталкивают пучки протонов в Большом адронном коллайдере. В результате этого процесса появляется в том числе и t-кварк.

Согласно сообщению ЦЕРНа, новые данные, которые были получены в результате недавнего эксперимента, показали, что масса t-кварка — 172,76 гигаэлектронвольт (ГэВ). И этот результат на 12 ГэВ точнее, чем предыдущие расчеты.

Хотя этот результат сам по себе является большим шагом вперед для физики элементарных частиц, в ЦЕРНе считают, что во время будущих экспериментов можно будет достичь еще более точных результатов.

[ + – ] огласно сообщению ЦЕРНа, новые данные, которые были получены в результате недавнего эксперимента, показали, что масса t-кварка — 172,76 гигаэлектронвольт (ГэВ) Фото: CERN

По словам ученых, t-кварк получает свою массу от связи с неуловимым бозоном Хиггса. Эта связь является самой сильной, о которой только известно в Стандартной модели элементарных частиц.Стоит напомнить о том, что t-кварк после своего появления в Большом адронном коллайдере, почти всегда распадается на W-бозон и на b-кварк.

Фокус уже писал о том, что физики в результате эксперимента обнаружили, что W-бозон имеет большую массу, чем предсказывает Стандартная модель физики элементарных частиц. Если эти данные подтвердятся, то это будет означать, что вся Стандартная модель ошибочна, как и наше представление о Вселенной. Поэтому так важно знать максимально точную массу t-кварка, ведь с помощью этих данных ученые могут получить более точную информацию, как о бозоне Хиггса, так и о W-бозоне.

Фокус также писал о том, что ученые приступили к поиску пока неизвестной пятой силы природы на Большом адронном коллайдере. Если он существует, то это приведет к созданию абсолютно новой физики и новому пониманию устройства Вселенной.

Напоминаем, что ученым удалось установить новый рекорд на Большом адронном коллайдере. Им удалось ускорить пучки протонов до более высокой энергии, чем когда-либо раньше.