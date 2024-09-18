Странные волны, "формирующие саму жизнь" в эмбрионе, впервые засняли на камеру (видео)

Новая работа исследователя, показывающая завораживающее деление клеток, названа победителем 14-го ежегодного конкурса Nikon Small World in Motion.

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Завораживающие микроскопические кадры, показывающие "волны" внутри развивающегося эмбриона мухи, стали победителями 14-го ежегодного конкурса Nikon Small World in Motion. Эти "миотические волны" возникают во время деления клеток, когда ткань формируется и движется в эмбрионе, пишет Live Science.

Отметим, что автором работы стал исследователь из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Общества Макса Планка в Дрездене Бруно Веллутини. Ему впервые удалось заснять формирование и движение ткани в эмбрионе плодовой мушки (Drosophila melanogaster).

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Важность работы ученого заключается в том, что понимание этого биологического процесса у мух в дальнейшем может помочь раскрыть силы, формирующие эмбрионы во всем животном мире. Исследования показывают, что многие из этих фундаментальных процессов могут пойти не так у людей, что в конечном итоге приведет к неврологическим расстройствам, врожденным дефектам и даже развитию рака.

По словам автора исследования Бруно Веллутини, важность фундаментальных исследований в биологии заключается в том, что ученым удается узнать многое об одном организме. Однако эти знания в дальнейшем могут быть применимы к другим видам, а в конечном итоге могут внести вклад в понимание и человеческих заболеваний.

Известно, что на конкурс было подано 370 заявок и видео Веллутини было выбрано абсолютным победителем конкурса. Видео было сделано с помощью микроскопии светового листа, техники, при которой сфокусированный "лист" лазерного света освещает образец для получения 3D-изображений живых клеток, тканей и организмов с высоким разрешением.

На кадрах показано деление клеток, происходящее волнами во время эмбриогенеза мухи — это процесс, в котором одноклеточное оплодотворенное яйцо развивается в многоклеточный организм. По словам Веллутини, эмбрионы плодовых мушек, как правило, развиваются в наших домах, на кухнях и в мусорных баках, но они проходят те же процессы, что были засняты на видео.

По словам старшего менеджера по коммуникациям в Nikon Instruments, судьи Эрика Флема, они с коллегами выбрали видео Веллутини победителем конкурса, поскольку автору удалось запечатлеть "завораживающее движение в микроскопическом мире, которое помогает углубить наше понимание процесса, формирующего саму жизнь"

Ранее Фокус писал о том, что в другом конкурсе автору удалось запечатлеть лягушку со светящимися синими глазами верхом на призраке.