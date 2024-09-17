Потустороннее зрелище. Лягушку со светящимися синими глазами запечатлели верхом на призраке (фото)
Фотография биофлуоресцентной лягушки, сидящей на биолюминесцентном грибе, стала победителем конкурса научной фотографии Beaker Street 2024 года.
Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из них абсолютно волшебны. Например, люминесцентная лягушка, сидящая верхом на редком светящимся грибе-призраке. Редкое фото было сделано фотографом Тоби Шрапелем и стало победителем конкурса научной фотографии Beaker Street 2024 года в номинации "Выбор зрителей", пишет Live Science.
На фото синий свет отражается от глаз и кожи биофлуоресцентной коричневой древесной лягушки (Litoria ewingii), сидящей на редком воронкобразном грибе-призраке (Omphalotus nidiformis). Гриб получил свое название благодаря жуткому биолюминесцентному свечению ночью.
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По словам Тоби Шрапеля, ему удалось запечатлеть этот волшебный дуэт на сосновой плантации в Тасмании после шести недель поиска редкого вида грибов. Автор фото утверждает, что увидел гриб и лягушку вместе и сразу же подумал о том, что это его шанс сделать "что-то волшебное".
Отметим, что гриб-призрак — редкий пластинчатый гриб, произрастающий в Австралии и Тасмании. У него есть тонкие структуры, называемые жабрами и расположенные на нижней стороне шляпки — именно они отвечают за распространение спор.
Днем тело воронкообразного гриба белое или бледно-коричневое, но ночью жабры гриба светятся потусторонним зеленым светом. Это происходит благодаря процессу, известному как биолюминесценция — химическая реакция между ферментами и кислородом, производящая свет, подобно тому, как светятся брюшки светлячков.
Шрапель отмечает, что ему потребовалось несколько недель для поисков неуловимого гриба-призрака, а затем он получил наводку от друга о сосновой плантации в прибрежном заповеднике Seven Mile Beach. Он направился туда и в конце концов, поиски увенчались успехом. Более того, фотограф заметил, Что верхом на грибе сидит не менее невероятная крохотная древесная лягушка.
В этот неожиданный момент Шрапель понял, что воздействие ультрафиолетового (УФ) света на кожу амфибии выявит яркое голубое свечение, предоставляя редкую возможность запечатлеть биолюминесценцию гриба и биофлуоресценцию лягушки в одном кадре.
Исследователи отмечают, что биофлуоресценция возникает, когда живой организм имеет химическую поверхность, поглощающую свет на одной длине волны и переизлучает его на другой. Биофлуоресценция и биолюминесценция встречаются во всем животном мире, и в этом случае древесные лягушки могут использовать ее как форму общения. В то же время, по словам ученых, биолюминесценция в грибах изучена меньше, но, согласно одной теории, мягкое свечение, вероятно, привлекает насекомых, распространяющих споры гриба.
Позже Тоби Шрапель подал свое фото на конкурс и в конце концов оно стало победителем в номинации "Выбор зрителей" на ежегодном конкурсе научной фотографии Beaker Street.
Ранее Фокус писал о том, как гигантский головастик "сжимается" в крохотную лягушку.