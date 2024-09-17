Потустороннее зрелище. Лягушку со светящимися синими глазами запечатлели верхом на призраке (фото)

Фотография биофлуоресцентной лягушки, сидящей на биолюминесцентном грибе, стала победителем конкурса научной фотографии Beaker Street 2024 года.

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Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из них абсолютно волшебны. Например, люминесцентная лягушка, сидящая верхом на редком светящимся грибе-призраке. Редкое фото было сделано фотографом Тоби Шрапелем и стало победителем конкурса научной фотографии Beaker Street 2024 года в номинации "Выбор зрителей", пишет Live Science.

На фото синий свет отражается от глаз и кожи биофлуоресцентной коричневой древесной лягушки (Litoria ewingii), сидящей на редком воронкобразном грибе-призраке (Omphalotus nidiformis). Гриб получил свое название благодаря жуткому биолюминесцентному свечению ночью.

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По словам Тоби Шрапеля, ему удалось запечатлеть этот волшебный дуэт на сосновой плантации в Тасмании после шести недель поиска редкого вида грибов. Автор фото утверждает, что увидел гриб и лягушку вместе и сразу же подумал о том, что это его шанс сделать "что-то волшебное".

Отметим, что гриб-призрак — редкий пластинчатый гриб, произрастающий в Австралии и Тасмании. У него есть тонкие структуры, называемые жабрами и расположенные на нижней стороне шляпки — именно они отвечают за распространение спор.

Днем тело воронкообразного гриба белое или бледно-коричневое, но ночью жабры гриба светятся потусторонним зеленым светом. Это происходит благодаря процессу, известному как биолюминесценция — химическая реакция между ферментами и кислородом, производящая свет, подобно тому, как светятся брюшки светлячков.

Шрапель отмечает, что ему потребовалось несколько недель для поисков неуловимого гриба-призрака, а затем он получил наводку от друга о сосновой плантации в прибрежном заповеднике Seven Mile Beach. Он направился туда и в конце концов, поиски увенчались успехом. Более того, фотограф заметил, Что верхом на грибе сидит не менее невероятная крохотная древесная лягушка.

Фото и лягушки гриба Тоби Шрапеля Фото: Toby Schrapel/Beaker Street Photography Prize

В этот неожиданный момент Шрапель понял, что воздействие ультрафиолетового (УФ) света на кожу амфибии выявит яркое голубое свечение, предоставляя редкую возможность запечатлеть биолюминесценцию гриба и биофлуоресценцию лягушки в одном кадре.

Исследователи отмечают, что биофлуоресценция возникает, когда живой организм имеет химическую поверхность, поглощающую свет на одной длине волны и переизлучает его на другой. Биофлуоресценция и биолюминесценция встречаются во всем животном мире, и в этом случае древесные лягушки могут использовать ее как форму общения. В то же время, по словам ученых, биолюминесценция в грибах изучена меньше, но, согласно одной теории, мягкое свечение, вероятно, привлекает насекомых, распространяющих споры гриба.

Позже Тоби Шрапель подал свое фото на конкурс и в конце концов оно стало победителем в номинации "Выбор зрителей" на ежегодном конкурсе научной фотографии Beaker Street.

Ранее Фокус писал о том, как гигантский головастик "сжимается" в крохотную лягушку.