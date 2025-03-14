Мужчина был поражен, чем на самом деле оказался "белый предмет" в мешке с гравием

Американец Стивен Филлип сделал невероятное открытие во время реализации ландшафтного проекта.

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38-летний Стивен Филлип из Беллингема (Вашингтон, США) нашел зуб большой белой акулы в мешке с декоративным гравием, приобретенным в местном строительном магазине. Подробнее об этом случае он написал на одном из тематических форумов в Reddit.

"Прошлым летом я купил несколько мешков красного лавового камня для ландшафтного проекта. В эти выходные, разбрасывая гравий во дворе соседа, я наткнулся на нечто совершенно неожиданное", — рассказал Филлип в интервью Newsweek.

Это была не шутка

Мужчина заметил "маленький белый предмет" среди гравия, когда работал вместе с соседом в присутствии своего 8-летнего сына Бодхи. "Я наклонился, чтобы рассмотреть поближе и понял, что это зуб акулы. Сначала сосед подумал, что я его разыгрываю, но это не шутка", — поделился своими эмоциями мужчина.

Стивен уверен, что этот зуб не мог принадлежать никакому другому местному животному. "У нас здесь водятся олени и рыси, но это был большой плоский зуб с острыми краями", — добавил он.

Мужчина нашел зуб белой акулы Фото: Reddit

После более детального изучения мужчина выяснил, что действительно нашел зуб большой белой акулы. Пользователи Reddit, где он опубликовал фотографию находки, подтвердили это предположение.

Невероятная удача

"Хотя мелкие окаменелости в строительном гравии не редкость, найти целый зуб такого легендарного хищника — чрезвычайная удача!" — прокомментировал свое открытие американец и добавил, что думает над тем, чтобы сделать из артефакта ожерелье для сына.

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