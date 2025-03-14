Чоловік був вражений, чим насправді виявився "білий предмет" у мішку з гравієм

Американець Стівен Філліп зробив неймовірне відкриття під час реалізації ландшафтного проєкту.

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38-річний Стівен Філліп із Беллінгема (Вашингтон, США) знайшов зуб великої білої акули в мішку з декоративним гравієм, придбаним у місцевому будівельному магазині. Детальніше про цей випадок він написав на одному з тематичних форумів у Reddit.

"Минулого літа я купив кілька мішків червоного лавового каменю для ландшафтного проєкту. Цими вихідними, розкидаючи гравій на подвір'ї сусіда, я натрапив на щось зовсім неочікуване", — розповів Філліп в інтерв'ю Newsweek.

Це був не жарт

Чоловік помітив "маленький білий предмет" серед гравію, коли працював разом із сусідом у присутності свого 8-річного сина Бодхі. "Я нахилився, щоб роздивитися ближче і зрозумів, що це зуб акули. Спочатку сусід подумав, що я його розігрую, але це не жарт", — поділився своїми емоціями чоловік.

Стівен впевнений, що цей зуб не міг належати жодній іншій місцевій тварині. "У нас тут водяться олені та рисі, але то був великий плаский зуб із гострими краями", — додав він.

Чоловік знайшов зуб білої акули Фото: Reddit

Після детальнішого вивчення чоловік з'ясував, що справді знайшов зуб великої білої акули. Користувачі Reddit, де він опублікував фотографію знахідки, підтвердили це припущення.

Неймовірна удача

"Хоча дрібні скам'янілості у будівельному гравії не рідкість, знайти цілий зуб такого легендарного хижака — надзвичайна удача!" — прокоментував своє відкриття американець і додав, що думає над тим, аби зробити з артефакту намисто для сина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель штату Міссурі (США) Ніл Ленсдаун здійснив дивовижну знахідку на власній земельній ділянці поблизу Рок-Порту. Помітивши блискучий предмет у болоті, він витягнув перстень, який, як з’ясувалося, був загублений цілих 44 роки тому. Після очищення прикраси Ленсдаун вирішив знайти її справжнього власника.

Тим часом у Великій Британії 42-річний сантехнік Девід Данн перетворив своє хобі на справжній бізнес. Використовуючи металошукач, він виявив у рідному селі старовинний скарб, що пролежав у землі понад 17 століть. Ця унікальна історична знахідка була нещодавно виставлена на аукціон, де її продали за дивовижну суму.