Потойбічне видовище. Жабу з синіми очима, що світяться, сфотографували верхи на привиді (фото)

Фотографія біофлуоресцентної жаби, що сидить на біолюмінесцентному грибі, стала переможцем конкурсу наукової фотографії Beaker Street 2024 року.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них абсолютно чарівні. Наприклад, люмінесцентна жаба, що сидить верхи на рідкісному грибі-примарі, що світиться. Рідкісне фото було зроблене фотографом Тобі Шрапелем і стало переможцем конкурсу наукової фотографії Beaker Street 2024 року в номінації "Вибір глядачів", пише Live Science.

На фото синє світло відбивається від очей і шкіри біофлуоресцентної коричневої деревної жаби (Litoria ewingii), що сидить на рідкісному воронкобразному грибі-примарі (Omphalotus nidiformis). Гриб отримав свою назву завдяки моторошному біолюмінесцентному світінню вночі.

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За словами Тобі Шрапеля, йому вдалося зафіксувати цей чарівний дует на сосновій плантації в Тасманії після шести тижнів пошуку рідкісного виду грибів. Автор фото стверджує, що побачив гриб і жабу разом і відразу ж подумав про те, що це його шанс зробити "щось чарівне".

Зазначимо, що гриб-привид — рідкісний пластинчастий гриб, що росте в Австралії й Тасманії. У нього є тонкі структури, звані зябрами та розташовані на нижньому боці капелюшка — саме вони відповідають за поширення спор.

Вдень тіло лійкоподібного гриба біле або блідо-коричневе, але вночі зябра гриба світяться потойбічним зеленим світлом. Це відбувається завдяки процесу, відомому як біолюмінесценція — хімічна реакція між ферментами й киснем, що виробляє світло, подібно до того, як світяться черевця світлячків.

Шрапель зазначає, що йому знадобилося кілька тижнів для пошуків невловного гриба-примари, а потім він отримав підказку від друга про соснову плантацію в прибережному заповіднику Seven Mile Beach. Він попрямував туди та врешті-решт, пошуки увінчалися успіхом. Ба більше, фотограф помітив, що верхи на грибі сидить не менш неймовірна крихітна деревна жаба.

Фото і жаби гриба Тобі Шрапеля Фото: Toby Schrapel/Beaker Street Photography Prize

У цей несподіваний момент Шрапель зрозумів, що вплив ультрафіолетового (УФ) світла на шкіру амфібії виявить яскраве блакитне світіння, що дасть рідкісну можливість зафіксувати біолюмінесценцію гриба і біофлуоресценцію жаби в одному кадрі.

Дослідники зазначають, що біофлуоресценція виникає, коли живий організм має хімічну поверхню, що поглинає світло на одній довжині хвилі та перевипромінює його на іншій. Біофлуоресценція та біолюмінесценція трапляються в усьому тваринному світі і в цьому випадку деревні жаби можуть використовувати її як форму спілкування. Водночас, за словами вчених, біолюмінесценція в грибах вивчена менше, але, згідно з однією теорією, м'яке світіння, ймовірно, привертає комах, які поширюють спори гриба.

Пізніше Тобі Шрапель подав своє фото на конкурс і врешті-решт воно стало переможцем у номінації "Вибір глядачів" на щорічному конкурсі наукової фотографії Beaker Street.

Раніше Фокус писав про те, як гігантський пуголовок "стискається" в крихітну жабу.