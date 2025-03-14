Деньги висели на деревьях: обезьяна "обчистила" серию домов в городе, что оно украла (фото)

Как оказалось, к этому преступлению причастен самец черноголового капуцина, который проникал в дома и рыскал там в поисках пищи и ценных вещей.

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В перуанском городе Ика правоохранители обнаружили необычного "преступника" — домашнего капуцина, который занимался кражами в местных домах. Об этом сообщила Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы.

Жители города обратили внимание на подозрительную ситуацию: деньги и другие предметы оказались разбросанными по крышам, деревьям и даже линиям электропередач.

Хулиганку удалось поймать Фото: gob.pe

Как оказалось, к этому причастен самец черноголового капуцина, который проникал в дома и рыскал там в поисках пищи и ценных вещей.

Специалисты предполагают, что животное было чьим-то домашним любимцем, ведь вело себя достаточно спокойно и имело следы на теле, которые могут свидетельствовать об использовании веревки или цепи.

В конце концов обезьяну удалось снять с дерева, откуда она, видно, любовалась индустриальными пейзажами города.

Специалисты предполагают, что животное было чьим-то домашним любимцем Фото: gob.pe

Сейчас "хулиган" находится на карантине в муниципальном зоопарке Ика. Из-за одомашненности выпустить капуцина в дикую природу невозможно, поэтому власти решают его дальнейшую судьбу: пока неизвестно, останется ли он в местном зоопарке или попадет в другой приют или заповедник.

Напомним, зоопарк Нюрнберга (Германия) оказался в центре скандала после объявления о намерении сократить популяцию гвинейских павианов почти наполовину. Ранее администрация зоопарка пыталась контролировать размножение этого вида, однако принятые меры не дали желаемого результата. Из-за этого руководство приняло радикальное решение о сокращении количества приматов, что вызвало волну возмущения среди защитников животных.

А вот в тайском городе Лопбури 300 агрессивных обезьян сбежали из питомника и устроили хаос в городе. Животные сначала разгуливали по крышам жилых домов, а потом неожиданно ворвались в местный участок полиции. Очевидцы сообщают, что приматы вели себя агрессивно.