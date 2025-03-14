Гроші висіли на деревах: мавпа "обчистила" серію будинків в місті, що вона вкрала (фото)

Як виявилося, до цього злочину причетний самець чорноголового капуцина, який проникав у будинки та нишпорив там у пошуках поживи та цінних речей.

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У перуанському місті Іка правоохоронці виявили незвичайного "злочинця" — домашнього капуцина, який займався крадіжками у місцевих будинках. Про це повідомила Національна служба лісового господарства та дикої природи.

Мешканці міста звернули увагу на підозрілу ситуацію: гроші та інші предмети виявилися розкиданими по дахах, деревах і навіть лініях електропередач.

Хуліганку вдалось спіймати Фото: gob.pe

Як виявилося, до цього причетний самець чорноголового капуцина, який проникав у будинки та нишпорив там у пошуках поживи та цінних речей.

Фахівці припускають, що тварина була чиїмось домашнім улюбленцем, адже поводилася досить спокійно та мала сліди на тілі, що можуть свідчити про використання мотузки чи ланцюга.

Зрештою мавпу вдалося зняти з дерева, звідки вона, видно, милувалась індустріальними пейзажами міста.

Фахівці припускають, що тварина була чиїмось домашнім улюбленцем Фото: gob.pe

Наразі "хуліган" перебуває на карантині у муніципальному зоопарку Іка. Через одомашненість випустити капуцина в дику природу неможливо, тож влада вирішує його подальшу долю: поки невідомо, чи залишиться він у місцевому зоопарку, чи потрапить до іншого притулку або заповідника.

Нагадаємо, зоопарк Нюрнберга (Німеччина) опинився в центрі скандалу після оголошення про намір скоротити популяцію гвінейських павіанів майже наполовину. Раніше адміністрація зоопарку намагалася контролювати розмноження цього виду, проте вжиті заходи не дали бажаного результату. Через це керівництво ухвалило радикальне рішення щодо скорочення кількості приматів, що викликало хвилю обурення серед захисників тварин.

А от в тайському місті Лопбурі 300 агресивних мавп втекли з розплідника та влаштували хаос у місті. Тварини спочатку розгулювали дахами житлових будинків, а потім несподівано увірвалися до місцевого відділку поліції. Очевидці повідомляють, що примати поводилися зухвало.