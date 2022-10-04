Майже як у Матриці. Вчені хочуть створити "ферму" ембріонів, вирощених у механічній матці

Новина про те, що Renewal Bio мають намір вирощувати людські ембріони зі стовбурових клітин, а потім використовувати їх у низці експериментів, сколихнула наукову спільноту.

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Ізраїльська біотехнічна фірма Renewal Bio ставить перед собою завдання зробити людство "молодшим і здоровішим" і планує використовувати для цього людські ембріони, вирощені зі стовбурових клітин, пише Daily Mail.

За словами біолога стовбурових клітин Джейкоба Ханна, який також є співзасновником Renewal Bio, у своєму новому дослідженні вони з колегами розглядають людські ембріони як "найкращий 3D-біопринтер", здатний допомогти вченим створити необхідні органи та тканини.

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Раніше вчені на чолі з Ханна провели експеримент, у якому їм вдалося виростити природні мишачі ембріони зі стовбурових клітин у механічній матці. За словами дослідників, отримані ембріони дійсно виглядали "чудово" і були дуже схожі на натуральні. Проте вчені не планують зупинятися на цьому — їхній подальший крок — вирощувати людські ембріони таким же чином.

[ + – ] Процес вирощування мишачих ембріонів у механічній матці Фото: процесс выращивания эмбрионов мышей

Ханна заявив, що в подальших дослідженнях він планує використовувати власну кров та стовбурові клітини, а також біоматеріал ще кількох добровольців. У результаті вони планують виростити синтетичний людський матеріал — на думку вчених, надалі такі ембріони можна використати для лікування різних хвороб, зокрема безпліддя, а також зміцнення імунної системи людей старшого віку та інших способів продовження життя.

На жаль, частина вченої спільноти скептично поставилася до подібного задуму. Так, за словами фахівця зі стовбурових клітин з Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ніколя Ріврона, він просто не бачить у цьому необхідності — "навіщо це робити?". На думку вченого, колегам достатньо створити лише "мінімальну ембріональну систему" для отримання клітин, які цікавлять, але зовсім немає сенсу вирощувати синтетичні людські ембріони.

Водночас Ханна наполягає на тому, що ембріони в пробірці не можна вважати життєздатними, а тому етичного конфлікту не може бути. Вчений запевняє, що синтетичні ембріони не здатні вижити поза механічною маткою, тому що в них відсутня плацента або пуповина, пов'язана з матір'ю, вони буквально загинуть, якщо їх пересадити в справжню матку.

Ханна наполягає, що називати синтетичні 40-денні ембріони "мінісобою", навіть якщо в них використаний ваш біоматеріал просто "неправильно".

За словами в.о. гендиректора компанії Омрі Амірав-Дрорі, їхні синтетичні ембріони відкривають нові підходи до вивчення фертильності та довголіття. Надалі такий підхід може стати масивною платформою для глибших досліджень у цих галузях.

Раніше Фокус писав про те, що вченим дозволили вирощувати людські ембріони довше 14 днів — перший крок до клонування зроблено.