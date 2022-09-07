Космос змінює людей. Вчені виявили генетичні мутації в астронавтів

Мутації виявлені у всіх зразках крові астронавтів, які досліджували вчені.

Вчені досліджували зразки крові 14 астронавтів, які зберігалися 20 років за температури -80 градусів Цельсія у спеціальній кріокамері. У всіх зразках виявлено мутації ДНК, пише Futurism.

Зараз напередодні нової спроби висадити людину на Місяць, а найближчим часом розпочати освоєння Марса, тема здоров'я астронавтів знову стає однією з головних для вивчення вченими.

У 2021 році в NASA вирішили змінити норми випромінювання, якому можуть зазнавати астронавти в космосі. Тепер немає жодних відмінностей у цих нормах між чоловіками та жінками та молодшим астронавтам можна отримувати великі дози випромінювання.

У вчених існують численні підозри, що космічне та сонячне випромінювання може негативно впливати на здоров'я астронавтів. Тому зараз проводять нові дослідження, які допоможуть зрозуміти, як саме це випромінювання впливає на космічних мандрівників.

[ + – ] У вчених існують численні підозри, що космічне та сонячне випромінювання може негативно впливати на здоров'я астронавтів. Тому зараз проводять нові дослідження, які допоможуть зрозуміти, як саме це випромінювання впливає на космічних мандрівників Фото: wikipedia

Вчені з медичного комплексу Маунт-Синай, Нью-Йорк, США, у межах нового дослідження вивчили зразки крові астронавтів, які літали до космосу з 1998 по 2011 рік. Це були 14 чоловіків та 2 жінки та їх зразки крові зберігалися в кріокамері 20 років за температури -80 градусів Цельсія.

Дослідження клітин крові показало, що всі зразки містять мутації в їхній ДНК. За словами вчених, ці мутації не становлять серйозної загрози для здоров'я астронавтів, але варто задуматися про те, що вони можуть нести негативніший вплив під час тривалішого перебування в космосі, наприклад під час подорожі на Місяць або Марс.

У крові астронавтів вчені виявили особливі мутації у великій кількості клітин, що походять з одного клону. Це називається клональним гемопоезом. В результаті цього явища стовбурові клітини починають створювати клітини крові з однією і тією ж генетичною мутацією і вони відрізняються від інших клітин крові. Такі мутації можуть виникати під дією сильного ультрафіолетового випромінювання, і вчені вважають, що у астронавтів їх викликало космічне випромінювання.

[ + – ] Дослідження клітин крові показало, що всі зразки містять мутації в їхній ДНК. За словами вчених, ці мутації не становлять серйозної загрози для здоров'я астронавтів, але варто задуматися про те, що вони можуть нести негативніший вплив під час тривалішого перебування в космосі, наприклад під час подорожі на Місяць або Марс Фото: New Atlas

За словами автора дослідження Девіда Гукасяна, ці генетичні мутації астронавти нагадують соматичні мутації, які спостерігаються у людей старшого віку. Але вік усіх досліджуваних астронавтів становив у середньому 42 роки.

"Було несподівано виявити такі мутації, хоч вони й були невеликими, у здорових та молодих людей", — каже Гукасян.

За словами вчених, наявність таких генетичних мутацій не обов'язково говорить про появу в астронавтів серцево-судинних захворювань або раку. Але вчені вважають, що це може статися, якщо астронавти будуть у космосі набагато довше, ніж вони роблять це зараз на МКС. Головна причина — тривалий вплив космічного випромінювання на організм людини, яка довго перебуває у космосі.

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що під час тривалого перебування у космосі у астронавтів розвивається космічна анемія.

Також Фокус писав про те, що одне з досліджень припускають, що мозок астронавтів зазнає змін у космосі.

Ще про одну небезпечну хворобу для астронавтів також писав Фокус. Вчені вважають, що майбутнім мандрівникам на Марс загрожуватиме втрата кісткової маси.

Також нагадуємо, що вчені з'ясували, які загрози для здоров'я астронавтів несе подорож на Червону планету і чи зможуть вони нормально ступити на поверхню Марса після польоту.